JEDNORAZOVÉ PLASTY BUDÚ NA SLOVENSKU ZAKÁZANÉ OD 1. JANUÁRA 2021

Bratislava 5. apríla - Definitívny zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh bude na Slovensku platiť od 1. januára 2021. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).





Ako ozrejmil minister, zákaz sa bude týkať deviatich druhov jednorazových plastových výrobkov. Sú to plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky od balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu."Som presvedčený, že v boji proti odpadom sa Slovensko už musí vymaniť z pozície večného dobiehania európskych krajín. Dvojnásobne to platí o plastoch," povedal Sólymos s tým, že ročne sa na slovenský trh dostane približne 14.000 ton neobalových plastových výrobkov. Výraznú časť z toho podľa jeho slov tvoria najmä slamky či plastové príbory. Minister si myslí, že práve tieto výrobky sa dajú nahradiť ekologickejšími alternatívami, napríklad z papiera alebo výrobkami na viacero použití.Protiplastové opatrenia podľa slov riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie envirorezortu Petra Šimurka zapracovali do novely zákona o odpadoch. "Legislatíva prešla interným pripomienkovým konaním a v najbližších dňoch vstúpi do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Ak bude postup, tak ako sme ho nastavili v rámci harmonogramu, tak novela sa dostane na vládu na jeseň tohto roku, pretože materiál predtým musí prejsť vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním, teda na úrovni Európskej únie," ozrejmil.Minister dodal, že robia všetko pre to, aby sa do praxe čo najskôr zaviedlo aj zálohovanie PET fliaš. Zákon je podľa jeho slov hotový, prešiel MPK a po povinnom posúdení Európskou úniou bude predložený vláde.Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by mohlo byť realitou už budúci rok. Výšku zálohy by malo MŽP určiť prostredníctvom vyhlášky. Podľa jej návrhu majú byť PET fľaše zálohované minimálne sumou 0,12 eura, plechovky 0,10 eura. Zálohovanie sa má týkať všetkých jednorazových nápojových obalov z plastu alebo z kovu s objemom 0,1 litra až tri litre. Na systém má okrem envirorezortu dohliadať aj Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenská obchodná inšpekcia. Za nedodržiavanie zákona hrozia výrobcom aj distribútorom pokuty.