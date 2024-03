Jednota dôchodcov podala dva podnety, obáva sa podvodov pri hlasovaní s hlasovacími preukazmi

Scenár sa môže zopakovať

Distribúcia časopisu počas moratória

22.3.2024 (SITA.sk) - Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian podal v piatok dva podnety na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ako ďalej informoval, podľa neho existuje vážne podozrenie, že „určitá skupina ľudí“ sa zameria na kopírovanie vydaných hlasovacích preukazov a bude sa snažiť v rámci prezidentských volieb opakovane, organizovane voliť vo viacerých volebných okrskoch v rámci Slovenska.Podľa Kotiana sa tak určitý kandidát môže snažiť zvrátiť nepriaznivý preferenčný výsledok a vylepšiť si tak postavenie do druhého kola prezidentských volieb.V druhom kole by sa podľa Kotiana mohol takýto scenár zopakovať aj pre voličov, ktorí prídu voliť zo zahraničia na Slovensko vlakmi a autobusmi.Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán by preto mala zabezpečiť, aby neprišlo k takýmto možným podvodom.Zároveň predseda JDS podal podnet na distribúciu časopisu Týždeň, ktorý bol roznášaný do schránok v čase volebného moratória s titulnou fotografiou jedného z kandidátov a výzvou „poďte voliť“.Podľa neho totiž „obidve aktivity spolu súvisia a Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán by k nim mala zaujať stanovisko".S podnetom na ovplyvňovanie volieb prostredníctvom skopírovaných hlasovacích preukazov oslovil predseda JDS aj policajné prezídium a ministra vnútra SR.