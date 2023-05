Jednota dôchodcov podpísala memorandum s hnutím Republika, sľúbilo zaviesť „reálne“ vyššie dôchodky

Zvyšovanie dôchodkov

Hľadajú opornú barličku

4.5.2023 (SITA.sk) - Jednota dôchodcov Slovenska v štvrtok v Národnej rade SR podpísala memorandum o spolupráci s hnutím Republika . Hnutie sa v ňom zaviazalo zlepšiť postavenie a životnú úroveň dôchodcov na Slovensku v prípade, že bude súčasťou budúcej vlády.Deklaruje, že chce zastaviť zdražovanie potravín, zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a vrátiť do spoločnosti aj do politiky úctu k starším.Starobné dôchodky chce zvýšiť tak, „aby boli reálne vyššie, nielen núdzovo "valorizované" o zdražovanie,“ uviedla Republika vo svojom stanovisku.Už predtým podpísala Jednota dôchodcov Slovenska memorandum o spolupráci aj so stranami Smer-SD Hlas-SD a jej zástupcovia vystúpili na tlačových konferenciách týchto strán. Podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková v tom problém nevidí.„Ja to hodnotím tak, že je to aktivita jednoty dôchodcov a keďže táto vláda na dôchodcov úplne zabudla, tak asi hľadajú opornú barličku úplne všade v opozícii, kde môžu, aby bola ich sila ešte väčšia,“ povedala.S Hlasom-SD podpísala Jednota dôchodcov memorandum 5. apríla tohto roku, pričom šéf strany Peter Pellegrini seniorom sľúbil pravidelné príspevky na činnosť, ak bude vo vláde. V ten istý deň si dohodu s penzistami aktualizoval aj Smer-SD, ktorý s nimi spolupracuje už dlhšie. V roku 2020 podpísali memorandum aj s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom