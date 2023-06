Jednota dôchodcov Slovenska podpísala memorandum o spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita

9.6.2023 (SITA.sk) - Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v piatok podpísala memorandum o spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) . Strana aj JDS sa tak v rámci spolupráce zaväzujú bezodplatne a dobrovoľne vzájomne podporovať pri presadzovaní spoločných cieľov, pripomienkovaní návrhov či programe.Taktiež budú spolupracovať na dobrovoľnej báze pri organizovaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, a to na regionálnej, okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni a vzájomne si vymieňať informácie v oblasti ekonomiky, financií, kultúry, športu a spoločenských tém. Ako ďalej v tlačovej správe informoval predseda JDS Michal Kotian , sú otvorení spolupráci s každým, kto je ochotný podporovať opatrenia pre seniorov.„Pre Jednotu dôchodcov Slovenska je dôležitá každá spolupráca, ktorá je založená na korektnom prístupe a vzájomnej podpore a dohode. Máme ešte otvorené rokovania. Radi by sme čo najviac našich požiadaviek v prospech seniorov preniesli do volebných programov čo najväčšieho počtu politických strán," uviedol Kotian.