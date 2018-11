Jednotný rakúsky systém zaistenia vkladov má k dispozícii 500 mil. eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 10. novembra (TASR) - Rakúska organizácia Einlagensicherung Austria (ESA), ktorá má za úlohu zabezpečiť bankové vklady, začne pracovať 1. januára s fondom v objeme 500 miliónov eur.Táto suma zodpovedá približne 0,31 % zabezpečených vkladov v hodnote zhruba 160 miliárd eur. Podľa prezidenta dozornej rady ESA a riaditeľa bankovej divízie Hospodárkej komory (WKÖ) Franza Rudorfera do roku 2024 musí suma dosiahnuť 0,8 %, čiže 1,3 miliardy eur.Uplatnenie jednotného celorakúskeho systému zabezpečenia vkladov, do ktorého patria všetky tamojšie inštitúcie s výnimkou Erste Bank a sporiteľní, je takmer dokončené. Do 31. decembra pracuje zabezpečenie vkladov podľa pôvodného systému, čiže každý bankový sektor (sporiteľne, družstevné banky, ľudové banky, hypotekárne banky a investičné banky) má vlastný fond.Rakúsko od roku 2015 pracuje na základe európskej smernice na jednotnom systéme. Erste Bank a sporiteľne využili možnosť, v rámci ktorej zostanú vo vlastnom zabezpečovacom systéme. Všetky ostatné inštitúcie vstúpili do ESA.ESA vznikla koncom roka 2017 a má troch riaditeľov: sú nimi právnik Erland Pirker a bankári Harald Podoschek a Stafan Tacke. Dozorná rada pozostáva z 15 členov: podľa výšky podielov piati sú z družstevných bánk, piati z investičných bánk, dvaja z ľudových a dvaja z hypotekárnych bánk. Rudorfer je prezidentom ako zástupca WKÖ.Úlohou systému zabezpečenia vkladov je zaistiť vklady klientov v prípade, že ich banka začne mať problémy. Ak by nastala situácia, že fond nebude stačiť, budú musieť peniaze poskytnúť členské inštitúcie. Štát pomôže až vtedy, ak nebude stačiť ani to.