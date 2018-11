Jednou z priorít primátorov krajských miest bude aj doprava

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 11. novembra (TASR) – Staronoví primátori krajských miest, ktorými sú napríklad primátori Trenčína Richard Rybníček (nezávislý), Banskej Bystrice Ján Nosko (nezávislý) a Trnavy Peter Bročka (nezávislý), chcú naďalej pokračovať v zmenách, s ktorými začali už pred štyrmi rokmi. Takmer všetci víťazi sobotňajších (10. 11.) komunálnych volieb sa v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 zhodli na tom, že jednou z ich priorít bude aj oblasť dopravy.Víťaz boja o primátorské kreslo v Bratislave Matúš Vallo (Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia) je rád, že do hlavného mesta prichádza nová generácia odborníkov. Za dôležité označil transparentnosť, ale aj to, ako sa mesto rozpráva so svojimi obyvateľmi. Poznamenal, že s mestskými časťami chce spolupracovať.Jaroslav Polaček, ktorý obsadí primátorské kreslo v metropole východu (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS) poznamenal, že antikampane, ktoré sa viedli nielen proti nemu, ale aj na celom Slovensku, by nemali patriť do politiky. Víťaz v Košiciach označil za svoju prioritu najmä to, aby sa v meste urobil protikorupčný audit. Rovnako chce riešiť aj problémy v oblasti dopravy.Úradujúci banskobystrický primátor Nosko zvíťazil v meste pod Urpínom. Ako uviedol, prvé kroky v úrade už nemusí robiť, keďže tie urobil pred štyrmi rokmi. Chce pokračovať v projektoch, napríklad v budovaní bytov, ale aj stacionárov pre seniorov.Rybníček, ktorý bude opätovne viesť Trenčín ďalšie štyri roky, zhodnotil, že pri jeho víťazstve rozhodla tvrdá práca, ktorú spolu s tímom odviedol.povedal Rybníček. Ako doplnil, chce pokračovať vo veciach, s ktorými začal, napríklad urobiť v mesteZmena nastane v Žiline, víťazom sa stal nezávislý kandidát Peter Fiabáne.povedal Fiabáne. Za svoje priority označil dopravu a parkovanie, ktoré je podľa jeho slovV treťom najväčšom meste Slovenska – v Prešove, bude na čele naďalej žena, a to Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA).povedala Turčanová. Poukázala aj na mimoriadnu komisiu, ktorú má zriadenú v oblasti dopravy.Nezávislý kandidát Marek Hattas, ktorý povedie Nitru nasledujúce štyri roky, poznamenal, že svoje víťazstvo pripisuje tomu, že je aktivista, vyhoreniu Jozefa Dvonča, ale aj smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako uviedol, chce zaviesť bezpečnostný projekt a začať aj s výstavbou nájomných bytov.Bročka (nezávislý) v diskusnej relácii RTVS poznamenal, že chce analyzovať rozhodnutie prvostupňového súdu a urobiť rozhodnutie, či pokračovať v spore vo veci pozemkov pod miestnym nákupným centrom. Ako doplnil, chce pokračovať najmä v projektoch, ktoré sa týkajú výstavby.