Jednu z najkrajších jaskýň na Slovensku objavil rodák z Moravy A. Král

Na snímke priestory Demänovskej ľadovej jaskyne slobody v Nízkych Tatrách. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Demänovská Dolina 24. októbra (TASR) – Najnavštevovanejšia jaskyňa na území Slovenska, 11.117 metrov dlhá Demänovská jaskyňa slobody, roky očaruje návštevníkov nielen svojou bohatou sintrovou výplňou a charakteristickými jazierkami, ale aj tajuplným podzemným tokom Demänovky. Jej objaviteľom je rodák z Moravy Alois Král, ktorý sa výrazným spôsobom zapísal do histórie slovenského jaskyniarstva.Podľa Evy Greschovej zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši je Demänovská jaskyňa slobody výnimočná najmä pre svoju ohromnú veľkosť a dodnes je považovaná za jednu z najkrajších jaskýň svojho druhu v Európe.uviedla Greschová pre TASR.Po objave jaskyne sa Král presťahoval na Slovensko, kde sa plne venoval speleológii. Organizoval sprístupňovanie Demänovskej jaskyne slobody, a tiež prieskumy v Jánskej doline. V roku 1922 vznikla Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň, ktorá začala sprístupňovacie práce v jaskyni. O tri roky neskôr pokračovalo v práci Komisie tzv. Družstvo Demänovských jaskýň.priblížila.O objave sa vedú viaceré polemiky, v minulosti dokonca vznikli aj viaceré súdne spory.prezradila Greschová s tým, že dodatočné doznania v minulosti poskytli aj iní ľudia. Archivárky našli aj list od fanúšičky, ktorá Královi písala:Objaviteľ Demänovskej jaskyne slobody sa po dlhšom období strávenom na Liptove presťahoval v roku 1932 do českého Tišnova, kde žil do svojej smrti. Tu je aj pochovaný.Jaskyňa sa nachádza 13 kilometrov južne od Liptovského Mikuláša v Nízkych Tatrách, na pravej strane Demänovskej doliny. Serpentínový chodník od parkoviska k jaskyni má dĺžku asi 400 metrov a prevýšenie 67 metrov. Výstup k jaskyni trvá desať až 15 minút. Na výstupovej trase je náučný chodník. Spolu s ďalšími tvorí Demänovská jaskyňa slobody najväčší jaskynný systém na Slovensku s dĺžkou viac ako 40 kilometrov.