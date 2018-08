Jeffrey Sachs: Miliardári sa chcú dotýkať hviezd, zatiaľ čo svet trpí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zimbabwe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chlapec stojí pred obchodom zničeným bombardovaním sýrskou armádou v Idlibe 27. februára 2012. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. augusta (TASR) – Stámilióny detí nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, no bohatí tohto sveta radšej investujú svoj majetok do cestovania do vesmíru. Upozornil na to uznávaný americký ekonóm a profesor Jeffrey Sachs.uviedol Sachs v komentári pre spravodajskú televíznu stanicu CNN.Svetová ekonomika podľa Sachsa pumpuje miliardy dolárov do účtov niekoľko tisíc jedincov namiesto toho, aby bolo toto bohatstvo nasmerované k ukončeniu utrpenia a zomierania spôsobeného extrémnou chudobou. Ak by miliardári pomohli všetkým deťom, ktoré nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, stále by im zostalo dosť na ich obrovské jachty, kozmické rakety a súkromné tropické ostrovy.Sachs pripomenul štatistiku magazínu Forbes, podľa ktorej sa od roku 2006 počet miliardárov a hodnota ich majetkov strojnásobili. Tento príval bohatstva vrchným niekoľkým však podľa neho značne prevyšuje ekonomický rast.zdôraznil ekonóm.Problémom je podľa neho aj v tom, že systém je nastavený práve v prospech tých na vrchole. Technologickí giganti odvádzajú svoje nesmierne bohatstvo za hranice do daňových rajov, a to zväčša s tichým súhlasom americkej daňovej správy (IRS).uviedol Sachs.Miliardári navyše využívajú svoje bohatstvo aj na príspevky na kampane politikov, aby v Kongrese zastupovali viac ich ako bežných ľudí. Výsledkom je napríklad vlaňajšia daňová reforma v USA, ktorá skrátila dane najviac práve pre bohatých. Podľa Sachsa by pritom stačilo len jedno percento majetku bohatých, aby svet prekonal problémy, ktorým čelia stámilióny detí.navrhol ekonóm.Sachs pripomenul, že keď pred 17 rokmi viedol komisiu, ktorá upozorňovala na to, že aj skromná pomoc by znamenala veľké kroky v boji proti smrteľným chorobám ako AIDS, tuberkulóza a malária, dostal odpoveď, že pomoc by bola rozkradnutá, chudobní by nedodržiavali pravidlá užívania liekov a podobne.povedal Sachs.Megabohatí podľa neho očakávajú obdiv más a často sa im ho dostáva. Zhovievavosť spoločnosti voči vystrájaniu bohatých však čoskoro zoslabne, predpovedá ekonóm.zdôraznil Sachs a dodal, že keď sa zafinancujú a vyriešia naliehavé problémy spoločnosti, stále zostane dosť času a bohatstva na načahovanie sa za hviezdami.