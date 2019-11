Jemenskí povstalci, ktorých zajal Rijád, sa už vrátili domov

Pohľad na zničené auto na mieste útoku v jemenskom Adene. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 28. novembra (TASR) - Približne 128 jemenských šiitských povstalcov - húsíov, ktorých prepustila medzinárodná vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie, sa vo štvrtok vrátilo do svojej domovskej krajiny. Oznámil to Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), píše agentúra DPA.MVČK uviedol, že húsíov pomohol letecky prepraviť zo Saudskej Arábie do jemenského hlavného mesta Saná, ktoré ovládajú šiitskí vzbúrenci. Spravodajca agentúry AFP informoval, že tri lietadlá MVČK s húsíjskými povstalcami na palube pristáli na letisku v Saná, kde sa stretli s povstaleckými vodcami a niektorými svojimi rodinnými príslušníkmi.Repatriácia prichádza po tom, čo koalícia na čele so Saudskou Arábiou na začiatku týždňa oznámila, že prepustí 200 zajatcov a umožní letecky prepraviť pacientov, ktorí potrebujú zahraničnú zdravotnú starostlivosť z letiska v Saná, pre ktoré platí od roku 2016 zákaz komerčných letov." uviedol Medzinárodný výbor Červeného kríža vo svojom stanovisku.Rozhodnutie koalície prepustiť jemenských húsíov privítal v utorok aj osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths po stretnutí s princom Chálidom bin Salmánom, námestníkom saudskoarabského ministra obrany.Násilie v Jemene sa začalo už v roku 2014, keď húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády. Boje si vyžiadali už desaťtisíce obetí na životoch a vyvolali tiež vážnu humanitárnu krízu.