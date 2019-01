Jemenskí povstalci prepustili prvého väzňa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 29. januára (TASR) - Šiitskí povstalci z hnutia húsíov v utorok prepustili prvého väzňa na základe dohody o výmene zajatcov, ktorú v decembri minulého roka uzavreli s jemenskou vládou. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Organizáciu Spojených národov (OSN).Saudskoarabského vojaka, ktorý trpí chorobou, podľa agentúry Reuters prepustili z humanitárnych príčin a do vlasti sa vrátil lietadlom Červeného kríža.Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) potvrdil prevoz tohto vojaka z jemenského hlavného mesta Saná do Rijádu.Jemenská ústredná vláda a šiitskí povstalci sa v decembri 2018 dohodli na výmene 15.000 zajatcov a sprostredkovateľom z OSN poskytli zoznam s menami väzňov. Obe strany sa však ešte podľa Reuters musia dohodnúť na podrobných podmienkach výmeny.Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths prepustenie väzňa privítal s potešením a na Twitteri vyjadril očakávanie, "že budeme svedkami viacerých podobných humanitárnych gest od oboch strán".OSN sa snaží presadiť výmenu väzňov a prímerie v strategickom prístavnom meste Hudajda, aby pripravila cestu na druhé kolo rokovaní s cieľom ukončiť takmer štyri roky trvajúci vojnový konflikt v Jemene.Vojna medzi šiitskými povstalcami a vojakmi vernými jemenskému prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu sa vystupňovala v roku 2015, keď Hádí ušiel do saudskoarabského exilu a vojensky začala v Jemene zasahovať koalícia pod vedením Saudskoarabov.