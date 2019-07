Jemenskí povstalci sa údajne pokúsili zaútočiť na obchodnú loď

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira/Saná 9. júla (TASR) - Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje proti šiitským povstalcom v Jemene, v pondelok oznámila, že zmarila ich pokus o útok na obchodnú loď v Červenom mori. Podľa vyhlásenia hovorcu koalície, ktoré agentúra DPA prevzala zo saudskoarabskej tlačovej služby SPA, išlo o zachytenie a zničenie člna s nastraženou výbušninou.uviedol hovorca Turkí Málikí.Samotní jemenskí povstalci, známi ako húsíovia, však popreli, že by stáli za takýmto pokusom o útok. Ich vojenský hovorca Jahjá Saríja označil oznámenie koalície za "obyčajný výmysel".Ešte v máji boli terčmi sabotáže štyri obchodné plavidlá vo vodách pri pobreží Spojených arabských emirátov, a to vrátane dvoch saudskoarabských ropných tankerov. Spojené štáty vtedy hovorili o útokoch, za ktorými mohol stáť Irán.Saudská Arábia takisto v máji hlásila útoky dronmi na dve prečerpávacie stanice ropovodu západne od hlavného mesta Rijád, pričom pripísala zodpovednosť húsíom.V júni boli zase poškodené dve lode v oblasti pri Hormuzskom prielive medzi Iránom a Arabským polostrovom, kadiaľ vedie strategicky významná trasa pre dopravu ropy, pripomenula DPA.Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie sa od roku 2015 zapája do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje proti húsíom na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády.