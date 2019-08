Jemenskí povstalci zaútočili dronmi na ropné pole v Saudskej Arábii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 17. augusta (TASR) - Jemenskí povstalci zaútočili v sobotu bezposádkovými lietadlami na ropné pole v odľahlej púštnej oblasti Saudskej Arábie, pričom spôsobili podľa saudskorabských zdrojov "požiar obmedzeného rozsahu". Informovala o tom tlačová agentúra AP.Napadnuté ropné pole Šajba dodáva denne zhruba milión barelov surovej ropy. Saudskoarabské štátne médiá citovali vyjadrenie ministra energetiky Chálida Fáliha, podľa ktorého produkcia nebola ovplyvnená a nikto neutrpel zranenia. Štátny ťažobný podnik Saudi Aramco uviedol v stručnom vyhlásení, že spomínaný požiar zasiahol zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu.Hovorca jemenských šiitských povstalcov známych ako húsíovia predtým zverejnil videonahrávku, kde tvrdil, že k ropnému poľu Šajba v Saudskej Arábii vyslali desať dronov s bombami, čo opísal ako "dosiaľ najväčšiu" operáciu tohto druhu.vyjadril sa hovorca, pričom zároveň pohrozil ďalšími útokmi.Minister Fálih dal najnovší útok do súvislosti s májovou operáciou húsíov, keď vyslali drony k dôležitému ropovodu, prepájajúceho ropné polia na východe Saudskej Arábie s Červeným morom. Spomenul tiež nedávne výbuchy, ktoré zasiahli ropné tankery pri Hormuzskom prielive. Tie Spojené štáty pripisujú Iránu, ktorý v jemenskom konflikte stojí na strane húsíov.Ropné pole Šajba sa nachádza iba niekoľko kilometrov od hranice Saudskej Arábie so Spojenými arabskými emirátmi, čo podľa AP ukazuje, aký dosah má "dronový program" húsíov. Saudská Arábia i Spojené arabské emiráty sa už roky zapájajú do krvavej vojny proti húsíom, ktorí ovládajú jemenské hlavné mesto Saná.