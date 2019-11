Jemenský premiér sa na základe dohody so separatistami vrátil do Adenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Aden 18. novembra (TASR) - Jemenský premiér Maíd Abdulmalik Saíd v pondelok priletel naspäť do vlasti na základe podmienok novembrovej mierovej dohody s juhojemenskými separatistami, ktorí v auguste vyhnali vládu z jej prechodného hlavného mesta. Informovala o tom agentúra AFP.Návrat premiéra Saída a štyroch ministrov zo saudskoarabskej metropoly Rijád do Adenu bol pôvodne plánovaný na minulý týždeň, ale z logistických dôvodov ho odložili.Bojovníci zo separatistickej Južnej prechodnej rady (STC) v auguste ovládli Aden, ktorý sa stal sídlom jemenskej vlády po tom, čo ju z hlavného mesta Saná v roku 2014 vyhnali šiitskí povstalci húsíovia.STC a vláda, ktoré sú v podstate spojencami v boji proti húsíom, podpísali dohodu o deľbe moci v Rijáde 5. novembra. Sprostredkovala ju práve Saudská Arábia.Dohoda obsahuje viacero bodov: návrat vlády do Adenu a položenie základov pre vytvorenie nového 24-členného kabinetu s rovnakým zastúpením juhojemenských separatistov, vrátane STC.Jemenský prezident Abd Rabbuh Mansúr Hádí žije v exile v Rijáde od roku 2014, keď metropola Saná padla do rúk húsíov.V roku 2015 spustila ofenzívu koalícia vedená Saudskou Arábiou, pretože povstalci húsíovia sa priblížili k Adenu, čo prezidenta Hádího donútilo ujsť do saudskoarabského exilu.Boje na juhu Jemenu prišli nevhod pre regionálnu veľmoc Saudskú Arábiu, ktorá sa naďalej zameriava na ťaženie proti húsíom, podporovaným Iránom.tiež zosilňovala obavy, že Jemen sa môže rozpadnúť, čo by ešte viac vyostrilo humanitárnu krízu v krajine, ktorú Organizácia Spojených národov označila za najhoršiu na svete.Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán vyhlásil, že dohodaOsobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths uviedol, žeKonflikt v Jemene trvajúci od roku 2015 si vyžiadal desaťtisíce obetí, väčšinou civilistov, a dohnal milióny ďalších obyvateľov na pokraj hladomoru.