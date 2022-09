Jeseň v znamení denimu so značkou F&F

Trendy denimovej jesene

7.9.2022 (Webnoviny.sk) -Značka F&F poteší nielen vyznávačky nadčasovej klasiky, ale aj ženy, ktoré chcú držať krok s najhorúcejšími trendami. V novej jesennej kolekcii nájdete všetky "must-have" kúsky na túto sezónu, ktoré by nemali chýbať vo vašom šatníku, ale i strihy, ktoré sú v móde dlhodobo. Môžete dať zbohom tuhým nepoddajným materiálom - nielen džínsy, ale aj džínsové bundy, košele či šaty značky F&F sú vyrobené z mäkkého a štruktúrovaného denimu, ktorý vás bude celý deň sprevádzať v znamení pohodlia.Rozšírte svoj jesenný šatník o štýlové džínsové produkty, ktoré vás potešia, zahrejú a zároveň sú ohľaduplné k prírode. Celá denimová kolekcia značky F&F je vyrobená zo 100% bavlny BCI (Better Cotton Initiative), ktorá pochádza zo zodpovedných zdrojov. F&F používa denim vyrobený technikou s názvom Jeanologia , ktorá využíva znížené množstvo chemikálií, vody a energie. Týmito krokmi sa značka snaží znižovať vplyv na životné prostredie a splniť zelené hodnotenie EIM (Environmental Impact Measurement).Tieto džínsy, ktoré dokonale priliehajú k postave, majú pridanú pružnosť pre maximálne pohodlie a sú vyrobené z kvalitnej tkaniny, ktorá poskytuje fantastické zachovanie tvaru nohavíc aj pri opakovanom nosení. Štruktúra džínsov Contour je navrhnutá s výraznými detailmi švov, aby zvýraznila krivky tela, obopla vaše nohy a vyčarovala tak dokonalú siluetu. Contour džínsy od značky F&F sú univerzálnym kúskom a dokonale doplnia akýkoľvek outfit. Patria k najpredávanejším štýlom džínsov a my vieme prečo! F&F contour džínsy sú vyrobené z materiálu Eco t400 lycra, ktorá sa skladá zo 65 % z recyklovaných plastov a obnoviteľných rastlinných zdrojov.Push up džínsy sú základným kúskom, s ktorým jednoducho vyčarujete denný i nočný outfit. Tento nadčasový strih, navrhnutý tak, aby podčiarkol a ešte vylepšil vaše krivky, nájdete v kolekcii F&F v rôznych štýlových úpravách. Zdôraznite vaše krivky a doprajte ich jemný zdvih, ktoré ponúka tento strih vo všetkých správnych oblastiach.V ponuke značky F&F nájdete aj retro klasiky. Najobľúbenejším módnym kúskom posledných rokov sú mom džínsy - mierne zúžené, s retro siluetou s vysokým pásom, ktorá možno už nikdy nevyjde z módy. Tento strih si zaslúži vyniknúť, preto ho kombinujte s jednoduchými základnými kúskami. Vznikne z toho nápaditý outfit na voľný čas. Ďalším obľúbeným hitom z 90' rokov, ktorý je horúcim trendom tejto jesene, sú bootcut džínsy alebo tzv. zvonové nohavice. Sú navrhnuté tak, aby zvýraznili boky a stehná, a predĺžili nohy. F&F ponúka rôzne varianty v tomto štýle - napríklad s vysokým pásom, výrazným akcentom na dvojité gombíky alebo štýlovo roztrhané. Na jeseň a v zime tento typ džínsov doplňte párom robustných čižiem a vyčarujete chic outfit do chladných dní. Viac módnych inšpirácií nájdete na www.tesco.sk/ff/ Informačný servis