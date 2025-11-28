Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrieta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Jesenná ITAPA 2025: Systém, ktorý fungoval včera, už nestačí


Tagy: Digitalizácia ITAPA Jesenná ITAPA

Pri viac ako pätnástich paneloch a diskusiách dnes odborníci z verejného, zo súkromného i z akademického sektora publiku priblížili niekoľko tém - od priorít MIRRI SR v oblasti digitalizácie, dopadu AI ...



Zdieľať
mobilna identita 676x406 28.11.2025 (SITA.sk) - Pri viac ako pätnástich paneloch a diskusiách dnes odborníci z verejného, zo súkromného i z akademického sektora publiku priblížili niekoľko tém – od priorít MIRRI SR v oblasti digitalizácie, dopadu AI na biznis a bežný život a Vibe coding cez budúcnosť IT biznisu na Slovensku, Quantum Computing a EU Digital Wallet po elektronickú fakturáciu, Centrálny systém evidencie poplatkov, QR platbu či digitálnu transformáciu výroby a priemyslu. Súčasťou programu boli tri masterclassy a jedno stretnutie v rámci novinky tohto ročníka – ITAPA MeetUpZone. Tohoročná Jesenná ITAPA vyvrcholila moderovaným Fireside Chat: Digitálna stratégia Slovenska – čo nás čaká do roku 2030.

Ako odlíšiť trend od bubliny


DIGI Day otvoril panel Medzi nadšením a vyspelosťou. Výkonný riaditeľ ITAPA Michal Ivantyšyn a konzultant Ľubor Illek načrtli priebežný cyklus inovácií a technologických noviniek – od nadšenia a prehnaných očakávaní cez sklamanie až po postupné precitnutie a zrelosť – na tzv. Garther Hype Cycle. Vzhľadom na takmer 25-ročnú históriu ITAPA konferencií možno podobný vývoj tém pozorovať aj na vyše 3 500 prezentáciách, ktoré odzneli počas jednotlivých rokov. Za všetky jeden príklad: umelá inteligencia sa prvýkrát na ITAPA objavila v roku 2014 v jednom príspevku – v roku 2024 už bola zastúpená 117-krát. ITAPA tak nie je len platforma na zdieľanie informácií, ale aj fórum, ktoré určuje trendy. A čo podľa M. Ivantyšyna prinesie ITAPA v najbližších rokoch? Napríklad témy ako UX, interoperabilita, elektronická identita a elektronické formuláre, cloud a AI infraštruktúra.

Legislatíva nesmie brzdiť vývoj


"Priority Slovenska v oblasti digitalizácie musia kopírovať smer, ktorým kráčajú naši partneri v Európe," povedal na úvod panelu Priority MIRRI v oblasti digitalizácie štátny tajomník tohto ministerstva Radoslav Štefánek. Za hlavné piliere digitálnej stratégie EÚ označil umelú inteligenciu, čipy a kvantové technológie podopreté kybernetickou bezpečnosťou a suverénnym cloudom. Aj pripravovaná digitálna stratégia SR reflektuje požiadavky doby:

Digitálne úrady, zjednotené dáta, služby pre občanov navrhnuté podľa životných situácií, bezpečné cloudové riešenia a primerané zapojenie AI.

Európa zároveň pochopila, že rýchly technologický vývoj si vyžaduje flexibilnú legislatívu, aby bolo možné inovácie prinášať na trh rýchlo, bezpečne a v rovnakých štandardoch. Na národnej úrovni je kľúčové odstrániť rezortizmus. Ako zdôraznil R. Štefánek, cieľom je vytvoriť na Slovensku "homogénne cesty medzi jednotlivými bodmi" – teda prepojený, kompatibilný a koordinovaný digitálny ekosystém naprieč celou verejnou správou.

AI nahradí väčšinu našich zručností


Panel Dopad AI na biznis a bežný život otvoril Lukáš Benzl z Českej asociácie umelej inteligencie odhadom, že umelú inteligenciu denne používa približne tretina obyvateľov Česka. Obavy, ktoré ľudia popri nadšení pociťujú, označil za prirodzené – sprevádzali každú technologickú revolúciu, "od písacieho stroja až po dnešnú AI".

V biznise podľa neho nastupuje AI-first prístup: firmy, ktoré sa neboja skúšať nové riešenia a riskovať, získavajú konkurenčnú výhodu. AI zároveň odbúrava hranice pri expanzii – najmä v e-commerce umožňuje rýchlejšie vstupovať na zahraničné trhy. "Využívať AI nie je hanba, ale nová zručnosť. Najlepším ľuďom treba dať najlepšie nástroje," povedal.

Zmeny čakajú aj pracovný trh: AI môže nahradiť až 80 – 90 % zákazníckej podpory, ako aj časť juniorských pozícií napríklad v marketingu, účtovníctve či pri tvorbe obsahu. Kľúčom zostáva kritické myslenie a rozumné nastavenie miery, do akej technológie vpustíme do každodennej práce a života.

Cesta k univerzálnej digitálnej peňaženke


Digitalizácia a verejná správa sa na konferencii objavili hneď v dvoch paneloch. Prvý z nich – Mobilná identita – ukázal, ako sa Slovensko posúva k modernému a skutočne používateľsky priateľskému digitálnemu štátu. Patrik Krauspe, Martin Hrachala a Juraj Paulen z Ministerstva vnútra SR spolu s Petrom Handzušom (DXC Technology) predstavili, kam smerujú projekty eIdentita a eDoklady.

P. Krauspe hneď na úvod pripomenul, že "systém, ktorý fungoval včera, už nestačí". eIdentita má byť all-in-one aplikáciou pre digitálnu identitu, základom komplexného ekosystému, ktorý občanom umožní riešiť digitálne životné situácie bezpečne, rýchlo a bez zbytočnej byrokracie.

Aplikácia eDoklady, spustená v apríli 2025, sa postupne otvára pre široké spektrum verejných aj súkromných služieb. Do roku 2026 má pribudnúť EU Digital Identity Wallet, registrácia tretích strán a rozšírenie portfólia dokumentov. Odhadovaný potenciál je až 50 až 60 digitálnych dokladov, ktoré budeme môcť nosiť v mobilnom telefóne namiesto peňaženky.

Digitalizácia verejných služieb je tu už dnes


V druhom paneli rezort práce predstavil svoje kľúčové digitálne projekty. Peter Daňko priblížil, ako Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mení služby pre občanov aj zamestnávateľov – od ochrany zdravia pri práci cez podporu zamestnanosti až po využívanie AI.

Informačný systém SAWO otvára cestu k úplnému prechodu od papierov k inteligentnej a dátovo presnej ochrane zdravia pri práci. V agende výkonu inšpekcie práce prinesie vyššiu mobilitu, bezpečnosť, rýchlejšie konania a výrazné odbúranie administratívy.

Portál služieb zamestnanosti je novou generáciou digitálnych služieb. Je platformou prepájajúcou uchádzačov o prácu, zamestnávateľov aj neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. Cieľom je urobiť z procesu hľadania práce aj zamestnancov jednoduchý, jednotný a prehľadný online ekosystém.

Ako zaznelo v jeho vystúpení, digitalizácia verejných služieb nie je budúcnosť – je to realita, ktorú rezort aktívne pretavuje do praxe už dnes.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Jesenná ITAPA 2025: Systém, ktorý fungoval včera, už nestačí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitalizácia ITAPA Jesenná ITAPA
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico sa v parlamente pustil do Žilinku, k Bombicovi mali ostrú výmenu názorov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Vianoce s Miele: Darčeky, ktoré majú zmysel

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 