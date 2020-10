Jesenné soboty nemusia byť také zlé!

Niektorí majú toto obdobie dokonca radi alebo ho zvládajú statočne, ďalší sú zase takmer v depresiách z toho, že už nemôžu tráviť vonku toľko času ako v lete. Jedno je však isté – príchod jesene nezmeníme. Preto sa oplatí vidieť v nej to pekné, a to aj počas víkendov, keď máme najviac voľného času.

Čo s jesennou sobotou?

V lete je voľba sobotného programu jednoduchšia. Viete si rýchlo splniť domáce povinnosti a potom si môžete vybrať, či pôjdete na cyklotúru, do prírody alebo napríklad k jazeru. Možností je veľa a deň je taký dlhý, že ponúkne aj kombináciu viacerých aktivít. Na jeseň je to však iné. Rána sú sychravé a studené, a po zmene času na zimný sa stmieva už pred piatou hodinou podvečer. Stále to však môže byť pekná sobota. Čo tak vybrať po dlhej dobe zo skrinky formy a plechy na pečenie a pripraviť si typický jesenný koláč, na ktorý by ste počas rušného leta nemali dostatok času? Pečenie je predsa ideálnou kombináciou, ako prevoňať svoj byt, napiecť si niečo chutné a psychicky zrelaxovať. A môžete si dobre pochutnať.

Domáce upratovanie môže byť zábavné

Ak máme nabitý program, tak prirodzene trochu odsúvame domáce upratovanie. Zvlášť to platí pre ľudí, ktorí žijú sami. Na jeseň je čas to napraviť a skutočne si doma urobiť poriadok a systém vo veciach. Takže, nakúpte si čistiace prostriedky a venujte časť jesennej soboty dôkladnému upratovaniu svojho bytu či domu. Pri vhodne zvolenej forme to môže byť aj príjemná zábava...

A aj príroda

A, samozrejme, počas jesennej soboty nemusí okrem pečenia či upratovania chýbať aj pobyt vonku. Deň sa predsa dá stále využiť na príjemnú jesennú prechádzku. Nezabúdajte, že predsa neexistuje zlé počasie, existuje len nevhodné oblečenie. A práve týmto sa môžete na jeseň aj riadiť.

Zdroj obrázka:

fizkes / Shutterstock.com