Jesenné trendy prichádzajú zo Západu

Trendy inšpirácia

Zľavy až do výšky 50%

Jedna karta na všetky zľavy

Sobota bude patriť nákupom a relaxu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2019 (Webnoviny.sk) -Bory Trend Report jeseň/zima 2019 na námestí obchodného centra presvedčí, že odvaha sa bude nosiť aj túto sezónu. Módna inštalácia inšpiruje odvážnymi kombináciami a outfitmi vytvorenými známou módnou blogerkou Janou Tomas a obľúbeným stylistom Marianom Hornyákom.Stylista Marian Hornyák odporúča kombinácie rovnakých vrchov a spodkov či džínsové bundy s kožušinovým golierom. "Túto sezónu budú hrať prím neónové detaily, káro, sukne pod kolená, úplety či zvýraznené ramená, oblek s páperkou i retro kúsky v nových kombináciách ," hovorí stylista. Počas víkendu sa dozviete napríklad aj to, ako zladiť outfit v jednej farbe alebo jej odtieňoch, ako nosiť široké nohavice, prípadne ako použiť "disko” kúsky do denného outfitu.Netreba sa príliš dlho rozhodovať, pretože tie najlepšie kúsky miznú ako prvé. Pri výbere nových tenisiek či čižiem potešia počas víkendu zľavy v predajni Office Shoes. X-BIONIC sphere si zas pripravil zľavu až 50% na celý funkčný sortiment. Trendy kúsky v MOHITO čakajú so zľavou až 25%. Po vyčerpávajúcich nákupoch padne určite vhod skvelá čokoláda 1 + 1 zadarmo v Mondieu. Na záver už zostáva vychutnať si jazdu v 5D CINEMA MAXIM iba za 2,90 €.Na všetky nákupy vám stačí jedna karta. Získať ju môžete na Infostánku Bory Mall alebo v periodickej tlači. Zľavová karta platí aj vo vybraných kaviarňach, reštauráciách, salónoch krásy či detských kútikoch. Uplatniť si ju môžete v Bory Mall počas Zľavobrania od 17. do 20. októbra 2019.Počas nákupov určite padne vhod aj príjemný relax. V sobotu 19. októbra sa nechajte hýčkať a rozmaznávať. Kozmetická značka Yves Rocher ponúkne diagnostiku pleti a sampling, PUPA Milano skrášli dámy make-upom podľa najnovších trendov sezóny a Manufaktura ukáže ako najvhodnejšie miešať soľ do kúpeľa. Páni budú mať zase jedinečnú príležitosť vyskúšať si štýlový strih svojich vlasov či brady s Gold Barber Shop. V rámci módneho poradenstva vám stylistka Petra Pridalová pomôže analyzovať osobný štýl a poradí pri kúpe nového outfitu. Chýbať nebudú ani kreatívne dielne pre deti a v rámci virtuálnej prehliadky si bude možné pozrieť nemocnicu novej generácie Svet zdravia. Všetky informácie o Zľavobraní i o celom programe nájdete na www.borymall.sk Inzercia