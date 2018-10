Jesenný Trnavský piknik bude v Kamennom mlyne

Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 13. októbra (TASR) – Jesenný Trnavský piknik sa bude konať v areáli prírodného kúpaliska v Kamennom mlyne v nedeľu 14. októbra od 12. hodiny. Pripravilo ho mesto Trnava a nebude na ňom chýbať dobré jedlo, koncerty a športové aktivity.Rekreačná zóna Kamenný mlyn je ďalším z miest, pre ktoré sa organizátori piknika rozhodli. Predtým sa opakovane uskutočnil za veľkého záujmu verejnosti v Ružovom parku aj Botanickej záhrade. Trnavčania všetkých vekových kategórií využili možnosť piknikovať na dekách v prostredí dobre naladených ľudí.O hudobný program sa tentoraz postará skupina Funny Fellows, pre deti je pripravené predstavenie v podaní divadla Piki. Chýbať nebude ani súťaž o najlepší trnavský koláč, možnosť vyskúšať si paddleboard – plavenie sa na doske podobnej surfu s pádlom.uviedol za organizátorov vedúci odboru kultúry mestského úradu Peter Cagala. Mesto Trnava pokračuje tak v trende podpory alternatívnych druhov prepravy po meste, do Kamenného mlyna je vybudovaný nový cyklochodník. Podujatie potrvá do 18. hodiny.Tí, ktorí sa nezdržia do konca, môžu využiť od 16.30 h ponuku prísť k cintorínu na Kamennej ceste. Nachádza sa v polovici cesty medzi mestom a Kamenným mlynom. Sprievodkyňa Emília Valachovičová má pripravenú v rámci cyklu Potulky malých Rímom prechádzku s názvom Žijú v pamäti nášho mesta k hrobom osobností, ktoré sú tam pochované.