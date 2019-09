Jesseniova lekárska fakulta UK oslávila 50. výročie samostatnosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 24. septembra (TASR) – Jesseniova lekárska fakulta (JLF) Univerzity Komenského (UK) v Martine otvorila v utorok akademický rok 2019/2020 a zároveň oslávila 50. výročie svojej samostatnosti. TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie Univerzitnej nemocnice Martin (UNM).Pripomenula, že rozhodnutie založiť lekársku fakultu so sídlom v Martine bolo prijaté s výraznou podporou vtedajšieho vedenia UK v Bratislave, aj vďaka podmienkam v martinskej nemocnici. "doplnila Marčeková.povedal generálny riaditeľ UNM Dušan Krkoška.Zároveň priblížil aj víziu do budúcnosti, ktorá by fakulte aj nemocnici priniesla úplne nové možnosti.uviedol Krkoška.Otvorenie nového akademického roka na JLF UK je podľa Marčekovej zároveň začiatkom výučby budúcich lekárov aj na klinikách UNM. Študenti sa tu začínajú vzdelávať v treťom ročníku.priblížil systém výučby prodekan pre rozvoj a kontakt s nemocnicou JLF UK v Martine a zároveň prednosta Neurochirurgickej kliniky UNM Branislav Kolarovszki.uzavrela Marčeková.