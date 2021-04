Ježiš putoval ulicami Prešova sám a bez divákov, živú Krížovú cestu si veriaci môžu pozrieť online

Živá Krížová cesta bude online

Ježiš kráčal ulicami Prešova sám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - V Prešove sa aj tento rok počas veľkonočných sviatkov koná živá Krížová cesta. Pre pandémiu koronavírusu sa však uskutočnila bez divákov.Aby sa predišlo zhromažďovaniu ľudí, pripravili organizátori z neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život toto podujatie už deň pred Veľkým piatkom, počas ktorého sa akcia v predchádzajúcich rokoch tradične konala. Videozáznam z podujatia bude od piatka prístupný verejnosti on-line prostredníctvom internetu.Tvorcom myšlienky živej Krížovej cesty je rímskokatolícky kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život Peter Gombita. Jej tradícia sa začala pred 13 rokmi ešte vo farnosti v Nižnej Šebastovej, neskôr sa presunula do centra Prešova.Každý rok na Veľký piatok sa na autentické stvárnenie kresťanskej mytológie spred vyše 2 000 rokov prichádzali pozrieť tisícky ľudí. Minulý rok však museli tradíciu podujatia pre prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom prerušiť. V tomto roku pripravili podujatie v pozmenenej podobe s jediným hercom a bez divákov, ktorí si ale môžu živú cestu pozrieť online.„Myslím si, že každý môže sám seba kdesi tam vsunúť na tento čas, kedy Kristus bude kráčať. Čo prežil, mnohé strachy v tejto korone, mnohí blízki zomreli, mnohí sa zázrakom vrátili k životu. Takže človek má čo sám vlastne povedať, vstúpiť a sám vlastne prežiť a čakať možno aj na novú výzvu, novú odpoveď, proste kam a ako ďalej,“ uviedol Gombita.Postavu Ježiša stvárnil Ján Jendrichovský z Novej Ľubovne. Ulica mesta kráčal netypicky sám a ďalšie postavy ho sprevádzali v podobe zvukového záznamu.„Možno práve kvôli tejto dobe som prijal túto ponuku, lebo som bol rozhodnutý, že najbližšie roky to už nebudem hrať. Ale vzhľadom k tomu, že som nemohol byť počas Veľkej noci ako v minulosti v zahraničí, tak som bol k dispozícii. Myšlienkou bolo práve v tejto dobe poukázať na to, čo sa udialo a poukázať na Krista, ktorý je a pre väčšinu z nás musí byť východiskom z tejto situácie,“ uviedol Jendrichovský, ktorý neprítomnosť ostatných hercov, ale najmä tisícov divákov nevnímal."Je tam cesta, ktorú človek musí prejsť a je zameraný na to, že sa spája s tým, čo sa stalo pred 2000 rokmi," dodal 30-ročný učiteľ.Videozáznam tohtoročnej Krížovej cesty bude zverejnený napríklad na webovej stránke www.niznasebastova.fara.sk , ale aj na sociálnej sieti mesta Prešov.