Jill Bidenová ohlásila cestu na Slovensko, na Deň matiek sa stretne s ukrajinskými utečencami

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Manželka amerického prezidenta Joea Bidena Jill strávi Deň matiek stretnutím s ukrajinskými matkami a deťmi, ktoré museli utiecť z Ukrajiny po tom, ako v nej Rusko rozpútalo vojnu. Biely dom o tom informoval v nedeľu neskoro večer.Stretnutie sa uskutoční 8. mája na Slovensku, kde prvá dáma Spojených štátov Jill Bidenová zavíta v rámci päťdňovej cesty do Európy. V rámci nej sa zastaví aj v Rumunsku.Po piatkovom prílete do Rumunska sa Bidenová má stretnúť s príslušníkmi americkej armády na leteckej základni pri mestečku Mihail Kogalniceanu neďaleko Čierneho mora.V sobotu navštívi Bukurešť, kde sa stretne s vládnymi predstaviteľmi, zamestnancami veľvyslanectva USA, humanitárnymi pracovníkmi a pedagógmi, ktorí pomáhajú pri vyučovaní vysídlených ukrajinských detí.Následne sa Bidenová presunie na Slovensko, aby sa stretla s pracovníkmi amerického veľvyslanectva v Bratislave. V nedeľu 8. mája pocestuje do Košíc a Vyšného Nemeckého, kde sa stretne s utečencami, humanitárnymi pracovníkmi a miestnymi Slovákmi podporujúcimi ukrajinské rodiny, ktoré hľadali útočisko na Slovensku.S členmi slovenskej vlády sa Bidenová plánuje stretnúť v pondelok 9. mája, tesne pred návratom do USA.