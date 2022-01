Jiří Rožeň, mladá dirigentská hviezda debutovo v Slovenskej filharmónii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2022 (Webnoviny.sk) -Koncerty otvorí búrlivá hudobná prskavka Slávnostná predohra, op. 96ktorú vystrieda Koncert pre klavír a orchester č. 3 C dur, op. 26Skladateľ ho komponoval v rokoch 1917 až 1921. Premiérovo ho uviedol v Chicagu v roku 1921. Dielo prekypuje energiou, pregnantnými rytmami ale aj krehkým lyrizmom. Prokofievov tretí klavírny koncert patrí z pomedzi jeho piatich opusov pre tento nástroj k najobľúbenejším. Zaznie v interpretácii mladého španielskeho virtuózaktorý v novembri 2021 získal druhú cenu na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodnej klavírnej súťaži J. N. Hummela. Rodák z Madridu má na svojom konte viac ako 30 národných a medzinárodných ocenení. Oceňovaný je pre fascinujúcu kombináciu brilantnej hry, veľkej dávky senzibility a hlbokej vášne. V súčasnosti je poslucháčom na Univerzite Mozarteum v Salzburgu v triede profesora Pavla Gililova. Symfónia č. 1 g mol Zimné sny, op. 13uzavrie program koncertov. Diela ruských skladateľov zaznejú v naštudovaníktorý patrí k najväčším talentom mladej českej dirigentskej generácie. Rodák z Prahy je finalistom dvoch prestížnych dirigentských súťaží (Salzburg Festival Young Conductors Award a Donatella Flick LSO Conducting Competition v Londýne). Spolupracuje s českými a svetovými orchestrami - Česká filharmónia, PKF - Prague Philharmonia, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, BBC National Orchestra of Wales, BBC Philharmonic, Ulster Orchestra Belfast, Kráľovská filharmónia v Londýne, Kráľovská filharmónia v Liverpoole, Orchestre national de Belgique... V tejto sezóne Rožeň debutuje aj v Národnom divadle v Prahe. Na Slovensku sa predstavil už v roku 2017 na záverečnom koncerte v rámci festivalu Allegretto Žilina. Napriek mladému veku je zastupovaný jednou z najprestížnejších svetových umeleckých agentúr Harrison Parrott. So Slovenskou filharmóniou sa predstaví debutovo.Informačný servis