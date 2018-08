Jirka sa 38-tisícového davu nezľakol: Pre mňa najväčší zápas

Na snímke gólová radosť hráčov FC Spartak Trnava v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vo futbale medzi Crvena zvezda Belehrad - FC Spartak Trnava 7. augusta 2018 v Belehrade. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 8. augusta (TASR) - Pre mnohých futbalistov Spartaka Trnava bol utorkový zápas na štadióne v Belehrade proti Crvenej Zvezde významný. Málokto z nich hral pred takou kulisou, aká bola v úvodnej konfrontácii 3. predkola Ligy majstrov 2018/2019. Vášnivých 38-tisíc Balkáncov hnalo svojich hráčov dopredu, ale hostia z Trnavy sa nezľakli. Aj Erik Jirka si atmosféru vychutnával, napokon po jeho akcii strelil Spartak dôležitý gól na 1:1.Jirka bol po zápase spolu so spoluhráčmi spokojný, remíza 1:1 dáva Trnave do odvety veľkú nádej.povedal Jirka a dodal:Crvena Zvezda uchopila úvod zápasu pevne do rúk, mala loptu neustále na kopačkách a strelila aj úvodný gól. Spartak však okamžite vyrovnal a to zmenilo celý zápas. Trnavčania akoby pochopili, že sa nemajú čoho báť.uviedol Jirka.Práve po akcii 20-ročného stredopoliara inkasovala obrana srbského majstra. Po góle Bena Nabouhaneho z pokutového kopu rozohrali Trnavčania loptu, následne sa dostala k Bakošovi, ktorý ju do behu poslal Jirkovi. Ten s ňou prenikol do šestnástky, kde videl dobre postaveného Grendela.smial sa Jirka, ktorý si Grendelov dres obliekol po zápase, aby v ňom rozdal niekoľko rozhovorov. Trnavské dresy boli naozaj netypické, mali krikľavo zelenú farbu, pretože červeno-bielu kombináciu si na seba obliekli hráči CZ Belehrad. Spartak tak nemohol nastúpiť vo svojich červeno-čiernych farbách.V odvete ponúkne Spartak Srbom rovnakú atmosféru, aká ich privítala v Belehrade. V Trnave bude vypredané, fanúšikovia budú hnať hráčov za postupom. Šance sú však stále vyrovnané.uzavrel Jirka./vyslaný redaktor TASR wr/