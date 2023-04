Joe Biden naznačil, či bude kandidovať v ďalších prezidentských voľbách

povedal.

11.4.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden naznačil, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Povedal to reportérovi televíznej stanice NBC Albertovi Rokerovi. „Mám v pláne uchádzať sa, ale ešte nie sme pripravení to oznámiť,“Biden počas pondelňajšieho honu na veľkonočné vajíčka v Bielom dome povedal, že sa plánuje zúčastniť na „troch alebo štyroch, možno piatich" takýchto podujatiach, čím naznačil, že by chcel zastávať post amerického prezidenta aj v ďalšom funkčnom období.