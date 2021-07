Joe Biden naznačil skoré obnovenie cestovania medzi Spojenými štátmi a Európou

Najnovšie komentáre amerického prezidenta Joea Bidena povzbudili letecké spoločnosti k nádeji, že cestovanie medzi Spojenými štátmi a Európou bude možné obnoviť ešte v priebehu tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny.

17.7.2021 (Webnoviny.sk) -Šéf Bieleho domu na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou dostal otázku týkajúcu sa ukončenia obmedzení, ktoré väčšine európskych návštevníkov bránia vstúpiť do USA.„Je to v procese zvažovania, ako skoro by sme mohli zrušiť tento zákaz. Budem schopný odpovedať vám na túto otázku v priebehu niekoľkých dní,“ poznamenal Biden.Tori Emersonová Barnesová, predstaviteľka Cestovateľskej asociácie Spojených štátov, ocenila vyjadrenia prezidenta Bidena.„Vedci tvrdia, že teraz môžeme bezpečne znovu otvoriť medzinárodné cestovanie, najmä v krajinách, ktoré dosiahli značný pokrok v očkovaní svojich občanov,“ podotkla s odvolaním na štúdie, ktoré dospeli k záveru, že existuje malé riziko prenosu vírusu počas letov.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken minulý mesiac uviedol, že Bidenova administratíva sa usiluje o obnovenie cestovania „čo najkompletnejšie a najrýchlejšie“.Dodal však, že nemôže uviesť dátum opätovného otvorenia krajiny. „Musíme sa riadiť vedou, lekárskou expertízou,“ skonštatoval.