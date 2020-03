Joe Biden zvíťazil v demokratických primárkach v desiatich zo štrnástich štátov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý viceprezident Joe Biden sa po "volebnom superutorku", počas ktorého sa konali demokratické primárky súčasne v 14 amerických štátoch, dostal do vedenia v súboji o demokratickú nomináciu do novembrových prezidentských volieb.Sedemdesiatsedemročný rodák zo Scrantonu v Pensylvánii zvíťazil v desiatich zo 14 štátov, keď ovládol Maine, Massachusetts, Minnesotu, Oklahomu, Arkansas, Alabamu, Tennessee, Severnú Karolínu, Virgíniu a Texas.Štyri víťazstvá si počas superutorka na konto pripísal Bernie Sanders, ktorý získal Kaliforniu, Utah, Vermont a Colorado.Primárky sa konali aj na nezačlenenom území Americká Samoa, kde vyhral miliardár Michael Bloomberg. Ten však zo súboja o demokratickú nomináciu do prezidentských volieb po slabom výsledku odstúpil.Konečný víťaz demokratických primárok bude čeliť súčasnému republikánskemu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi. Prezidentské voľby v USA sú naplánované na 3. novembra.