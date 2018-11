Joea Perryho prepustili z nemocnice, kde sa ocitol v dôsledku alergií a únavy

Doing well, thanks for all the love and support! — Joe Perry (@JoePerry) November 13, 2018

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) - Amerického gitaristu Joea Perryho prepustili z nemocnice. Portál TMZ s odvolaním sa na nemenované zdroje z muzikantovho okolia uviedol, že 68-ročného člena kapely Aerosmith prepustili vo štvrtok a v súčasnosti je doma, kde oddychuje.Hudobník vystúpil v sobotu v New Yorku na koncerte Billyho Joela v Madison Square Garden. Po predstavení privolali do zákulisia zdravotníkov a následne ho previezli do nemocnice.Spomínaný portál tiež uviedol, že muzikant skolaboval v dôsledku "alergií a únavy". Podľa zdrojov TMZ trpí Perry problémami s dýchaním celý život. Gitarista cez týždeň na Twitteri napísal, že sa už cíti lepšie a všetkým sa poďakoval za "lásku a podporu". Jeho zástupcovia predtým informovali, že by sa mal vrátiť na pódiá koncom mesiaca.Anthony Joseph Perry je jedným zo zakladajúcich členov kapely Aerosmith, ktorá vznikla v roku 1970 v Bostone. V súčasnosti majú na konte pätnásť albumov, pričom zatiaľ posledným je Music From Another Dimension! (2012). Okrem toho pôsobí aj vo formáciách The Joe Perry Project a Hollywood Vampires. Ako sólový interpret vydal nahrávky ako Joe Perry (2005), Have Guitar, Will Travel (2009), Joe Perry's Merry Christmas (2014) a Sweetzerland Manifesto (2018). Ako člena Aerosmith ho v roku 2001 uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.