Johannes Thingnes Bö vyhral šprint mužov na 10 km. Zo Slovákov bol najlepší Bartko, ale nestačilo to

Najlepšie umiestnenie mal Bartko

Ďalší Slováci sa umiestnili až na konci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nórsky reprezentant Johannes Thingnes Bö sa stal víťazom sobotňajších rýchlostných pretekov na 10 km na zimných olympijských hrách v Pekingu. Dvadsaťosemročný pretekár triumfoval o 25,5 s pred Francúzom Quentinom Fillonom Mailletom a 38,9 s pred starším bratom Tarjeom Böom.J. T. Bö i Fillon Maillet získali v Pekingu medailu vo všetkých troch pretekoch. Nór má dve zlaté a jeden bronz, Francúz nazbieral zlato a dve strieborné.Ani jeden z kvarteta Slovákov sa nezmestil do 60. miesta. Slovensko tak nebude mať zastúpenie v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 12,5 kilometra. Najlepší spomedzi slovenských reprezentantov bol v šprinte Šimon Bartko.Do cieľa prišiel s mankom 2:58,4 min a obsadil 65. priečku. Napriek trom trestným okruhom zdolal o 3,5 sekundy druhého najlepšieho Slováka Michala Šimu, ktorého s jedným trestným okruhom klasifikovali na 68. pozícii."Keďže v šprinte sú iba dve streľby, tri chyby nie sú veľmi dobrý výkon. Pripravil som sa nimi o stíhačku, a veľmi ma to mrzí. Ani bežecký výkon nebol ideálny. Necítil som sa dobre. Pred pretekmi som spadol na kostrč a pri behu ma to obmedzovalo," povedal Bartko pri mikrofóne RTVS.Zvyšní dvaja Slováci, Matej Baloga a Tomáš Sklenárik, sa umiestnili až medzi poslednými v 94-člennom štartovom poli. Baloga s jednou chybou na strelnici obsadil 85. miesto, Sklenárik s tromi nepresnými výstrelmi skončil o dve priečky nižšie.