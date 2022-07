Johannesburgom otriasla streľba v bare, vyžiadala si niekoľko mŕtvych a zranených (foto)

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Streľba v bare na predmestí Soweto juhoafrického Johannesburgu si vyžiadala 15 mŕtvych. Informovala o tom miestna polícia, podľa ktorej sú ďalší ľudia v kritickom stave. Polícia uviedla, že podľa doterajších správ do baru prišla krátko po polnoci zo soboty na nedeľu minibusom skupina mužov a začali strieľať na niektorých hostí.Ďalšia streľba sa v sobotu v noci odohrala v Sweetwaters v Pietermaritzburgu. Dvaja neznámi strelci podľa polície vošli do krčmy a začali náhodne strieľať do ľudí. Dvoch zabili na mieste a ďalších dvoch vyhlásili za mŕtvych v nemocnici. Osem ľudí je so zraneniami v nemocnici.Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa odsúdil dvojicu strelieb. „Ako národ nemôžeme dovoliť násilným kriminálnikom, aby nás týmto spôsobom terorizovali, bez ohľadu na to, kde sa tieto incidenty môžu odohrať,“ uviedol Ramaphosa vo vyhlásení.Dodal, že je potrebná užšia spolupráca na „zlepšenie sociálnych a ekonomických podmienok v komunitách s cieľom zredukovať násilné zločiny a potlačiť nezákonný obeh zbraní“.