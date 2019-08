Johnson a Merkelová: Nie je vhodný čas na návrat Ruska do G7

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a britský premiér Boris Johnson si nemyslia, že je vhodný čas na návrat Ruska do skupiny G7. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a britský premiér Boris Johnson si nemyslia, že je vhodný čas na návrat Ruska do skupiny G7. Obaja lídri to vyhlásili v stredu počas spoločnej tlačovej konferencie v Berlíne. Informovala o tom agentúra DPA.Merkelová pripustila, že z hľadiska postoja ruského prezidenta Vladimira Putina k Ukrajine došlo k určitému pokroku, ten však podľa jej názoru nie je dostačujúci na to, aby sa Rusko mohlo vrátiť do skupiny najvyspelejších krajín sveta.Johnson svoj odmietavý postoj voči členstvu Moskvy v tejto skupine podporil najmä odkazmi na provokatívne správanie Ruska vo svete, pričom poukázal špecificky na otrávenie bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v Británii v roku 2018.Toto vyhlásenie prišlo len deň po tom, ako americký prezident Donald Trump povedal, že Rusku by malo byť umožnené sa do skupiny vrátiť.uviedol šéf Bieleho domu v utorok pred stretnutím s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom.Členstvo Ruska v skupine G8 bolo pozastavené v marci 2014 v súvislosti s ruskou okupáciou Krymu.