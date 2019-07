Johnson aj Hunt chcú zrušiť írsku poistku

Na archívnej combosnímke vpravo Boris Johnson a vľavo Jeremy Hunt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. júla (TASR) - Kandidáti na post britského premiéra Jeremy Hunt a Boris Johnson v utorok vyhlásili, že z dohody o odchode Británie z EÚ odstránia kontroverznú írsku poistku.Minister zahraničných vecí Hunt a jeho predchodca na tomto poste Johnson aktuálne súperia o to, kto nahradí Theresu Mayovú vo funkcii líderky Konzervatívnej strany a premiérky krajiny. Mayová odstúpila po tom, ako britský parlament opakovane neschválil ňou vyrokovanú dohodu o brexite. Mnohí britskí poslanci dohodu odmietli práve kvôli tzv. írskej poistke.povedal Hunt počas stretnutia s členmi Konzervatívnej strany v severoírskom Belfaste. Podľa neho by sa pobrexitová situácia na írskej hranici mohla riešiť za pomoci moderných technológií, ktoré by umožnili vyhnúť sa opätovnému zavádzaniu pohraničnej infraštruktúry.Británia aj EÚ vyjadrili ochotu preskúmať možnosť uplatnenia moderných technológií, avšak tvrdia, že vhodné riešenia v súčasnosti ešte neexistujú.Johnson označil írsku poistku za spôsobBritánie zo strany EÚ.napísal na Twitteri.Írska poistka (backstop) je súčasťou dohody, ktorú s EÚ vyjednala premiérka Mayová. Má zabrániť opätovnému zavedeniu kontrol na hraniciach medzi nezávislou Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.Mnohí poslanci britského parlamentu podporujúci brexit odmietajú takúto poistku odmietajú, pretože podľa nich by Británia zostala kvôli nej na neurčito naviazaná na pravidlá EÚ. Lídri krajín EÚ ale trvajú na tom, že brexitová dohoda bez ustanovení írskej poistky nie je možná.Mayová 7. júna oficiálne odstúpila z pozície líderky Konzervatívnej strany, ale vo funkcii premiérky zostane, pokým nebude zvolený jej nástupca.Obaja "finalisti" súboja, Johnson a Hunt, sa teraz uchádzajú o hlasy približne 160.000 členov svojej strany, ktorí vyberú víťaza v korešpondenčnom hlasovaní. Jeho meno má byť oficiálne oznámené 23. júla.