Johnson chce dohodu s Európskou úniou, obchodné rokovania v Londýne obnovia

9.11.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že obchodnú dohodu medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou treba dosiahnuť, keďže sa blíži záver prechodného obdobia. Pred tohtotýždňovými vyjednávaniami Johnson povedal: "Vždy som bol veľkým stúpencom obchodnej dohody s našimi európskymi priateľmi a partnermi." Informuje o tom portál news.sky.com.Hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier a jeho britský náprotivok David Frost obnovia rokovania v Londýne. Po svojom príchode do britskej metropoly Barnier v nedeľu povedal, že "je veľmi rád, že je naspäť" a "pokračuje práca" na zabezpečení dohody.Dohodu by mali dosiahnuť do polovice novembra, aby bol čas na jej ratifikáciu. Vyjednávania však v posledných mesiacoch uviazli. K hlavným prekážkam pre dosiahnutie dohody patrí otázka garancií spravodlivej hospodárskej súťaže, predovšetkým pokiaľ ide o pravidlá štátnej pomoci, ale tiež vzájomné práva na rybolov, ktorý je pre stúpencov brexitu symbolickým sektorom.