Johnson chce nepredĺžením prechodného obdobia dotlačiť EÚ k dohode

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson chce využiť hrozbu, že po skončení prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo a Európska únia (EÚ) môžu ocitnúťv decembri 2020, aby dotlačil Brusel ku komplexnej dohode o voľnom obchode za menej ako 11 mesiacov.Ide o jeho najodvážnejší ťah od získania veľkej väčšiny v predčasných voľbách minulý týždeň. Johnson chce využiť fakt, že jeho Konzervatívna strana má kontrolu nad parlamentom a zakázať akéhokoľvek predĺženia prechodného obdobia po brexite, ktoré vyprší na konci roku 2020. Podľa vysokopostaveného člena vlády Michaela Govea programové vyhlásenie konzervatívcov jasne ukazuje, že nemajú v pláne predlžovať prechodné obdobie. Gove na otázku, či vláda prijme legislatívu, ktorá vylúči predĺženie prechodného obdobia po roku 2020, odpovedal:Prechodné obdobie sa začne po tom, ako Spojené kráľovstvo 31. januára opustí EÚ. Počas tohto obdobia budú vzájomné vzťahy oboch strán pokračovať ako doteraz, zatiaľ čo budú rokovať o nových vzťahoch. Komplexná dohoda o voľnom obchode má zahŕňať všetko, od finančných služieb a pravidiel o pôvode až po clá, pravidlá štátnej pomoci a rybolov. Rozsah a postupnosť akejkoľvek budúcej dohody bude výsledkom rokovaní.Libra v reakcii na vyhlásenie Johnsona klesla. Tým, že chce zakotviť v zákone rozhodnutie o nepredĺžení prechodného obdobia po roku 2020 sa totiž skráti čas na rokovania a uzavretie obchodnej dohody na 10 - 11 mesiacov. To je príliš málo aj vzhľadom na fakt, že dohodu musia schváliť parlamenty v Spojenom kráľovstve aj v EÚ.EÚ dúfa, že obchodné rokovania s Britániou sa začnú do marca. Ale takéto rokovania zvyčajne trvajú celé roky. Napríklad v prípade 2000-stranovej obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou, známej ako CETA, trvali sedem rokov.Ak by Spojené kráľovstvo a EÚ nedosiahli dohodu o svojom budúcom vzťahu a prechodné obdobie sa nepredĺžilo, od roku 2021 by sa museli riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo by znamenalo zavedenie ciel. EÚ trvá na tom, že neuzatvorí obchodnú dohodu s veľkým a ekonomicky silným susedom bez ustanovení, ktoré zaručia spravodlivú hospodársku súťaž. Jej požiadavky sa zameriavajú na environmentálne a pracovné normy, ako aj na pravidlá štátnej pomoci, aby sa zabezpečilo, že Británia nebude ponúkať výrobky na jednotnom trhu Únie za nespravodlivo nízke ceny.Britániu tak čaká hlavolam. Na jednej strane bude pod tlakom USA, aby uvoľnila normy v poľnohospodárstve a potravinárstve, ak chce uzavrieť dvojstrannú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi. Pre EÚ by to však znamenalo prekročenie červenej čiary, ktorá by britským produktom obmedzila prístup na jej trh s cieľom chrániť vlastných výrobcov.