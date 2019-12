Johnson chce zákonom zakázať predĺženie prechodného obdobia po brexite

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson plánuje" vláde, aby predĺžila prechodné obdobie po brexite, ktoré má podľa jeho zámeru trvať maximálne do konca roka 2020. Uviedli to vládne zdroje, na ktoré sa odvolala televízia Sky News.Návrh zákona, ktorý premení premiérovu rozvodovú dohodu s Európskou úniou na platnú legislatívu, bol doplnený tak, že vláde zakazuje pristúpiť k nejakému ďalšiemu predĺženiu prechodného obdobia. To sa začne po predpokladanom termíne brexitu, teda po 31. januári.Premiér Johnson plánuje spomínaný návrh zákona predložiť v Dolnej snemovni britského parlamentu v piatok. Konzervatívec Johnson, jasný víťaz štvrtkových predčasných parlamentných volieb, dúfa, že novozvolená snemovňa s konzervatívnou väčšinou mu už tento návrh schváli a brexit sa bude môcť uskutočniť 31. januára, pričom prechodné obdobie bude trvať maximálne do konca roka 2020. Počas tohto obdobia sa budú obe strany, Spojené kráľovstvo aj EÚ, snažiť uzavrieť zmluvy o budúcich vzťahoch a obchodnú dohodu.Minister spravodlivosti Robert Buckland sľúbil hlasovanie o predĺžení prechodného obdobia niekoľko dní pred tým, čo sa mal brexit uskutočniť 31. októbra. Minister tak chcel získať poslancov, ktorí nesúhlasili s bezdohodovým odchodom z EÚ.Teraz však zdroje zo sídla premiéra televízii Sky News povedali, že táto ponuka už neplatí a je zrušená.Johnson počas kampane pred štvrtkovými predčasnými parlamentnými voľbami vyhlasoval, že sa môže ", že obchodnú dohodu s Bruselom dokáže uzavrieť za 11 mesiacov - aj napriek tomu, že hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier označil túto lehotu za "", pričom môže viesť k ekonomicky riskantnému rozchodu.