Johnson: Clá EÚ voči Britom sú ako kontinentálna blokáda za Napoleona

Britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson odchádza zo svojho domu v Londýne vo štvrtok 13. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. júna (TASR) - Boris Johnson, ktorý je favoritom na post šéfa britskej Konzervatívnej strany, a tým aj na post premiéra, vyhlásil, že je pripravený vyviesť Britániu z Európskej únie koncom októbra aj bez dohody a prípadné zavedenie dovozných ciel zo strany EÚ prirovnal kuOdchod bez dohody alebo tvrdý brexit znamená, že nebude existovať žiadne prechodné obdobie, čo je pre mnohé britské firmy nočnou morou. Takéto plány však môžu dostať Johnsona zároveň do sporu s britským parlamentom, ktorý odchod krajiny bez dohody odmieta. Johnson však naďalej trvá na tom, čo mnohí ekonómovia spochybňujú, že Británia bude schopná udržať bezcolný režim s EÚ aj v prípade tvrdého brexitu.vyhlásil Johnson v utorok pre rozhlasovú stanicu LBC.Takzvaný" znamenal zákaz dovozu britského tovaru do kontinentálnej Európy počas napoleonských vojen. Napoleon Bonaparte sa takto snažil dosiahnuť hospodársky krach Británie, čo sa mu však nepodarilo.S Johnsonovými predstavami o bezcolnom režime aj po tvrdom brexite však viacerí ekonómovia a finančníci nesúhlasia. Medzi nimi je aj guvernér britskej centrálnej banky Mark Carney. Ten upozornil, že obchod by mohol pokračovať za pôvodných podmienok len vtedy, ak by obe strany mali uzatvorenú obchodnú dohodu, prípadne by už bola pripravená. K tomu však v prípade neriadeného brexitu nedôjde, takže EÚ bude musieť zaviesť voči Británii, ktorá už nebude jej súčasťou, clá ako voči ktorejkoľvek inej krajine.