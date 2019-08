Johnson: Dohoda o brexite je možná, ale neistá

Na snímke britský premiér Boris Johnson prechádza okolo francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona (vpravo) a senegalského prezidenta Macky Sallu počas rokovania pracovnej skupiny G7 Partnership with Africa lídrov krajín G7 a predstaviteľov afrických krajín na summite lídrov krajín skupiny G7 v juhofrancúzskom Biarritzi 25. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biarritz 25. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vyhlásil v nedeľu, že odchod Spojeného kráľovstva z EÚ na základe dohody je síce možný, avšak stále neistý. A to aj napriek tomu, že Brusel začína podľa Johnsonových slov chápať, prečo sa súčasná podoba zmluvy o brexite Londýnu nepozdáva. Informovala o tom agentúra AP.Johnson pri príležitosti summitu krajín G7 vo francúzskom letovisku Biarritz povedal, že počas posledných niekoľko dní, keď navštívil Berlín aj Paríž, začalo Únii dochádzať, čo je "podstatou problémov", ktoré má Londýn so zmluvou o brexite.Šéf britského parlamentu zároveň uviedol, že nie je isté, či Spojené kráľovstvo a EÚ dosiahnu dohodu o brexite ešte pred 31. októbrom.uviedol Johnson, pričom zdôraznil, že "dôležité bude, pripraviť sa na odchod bez dohody".Britský premiér chce s EÚ uzavrieť novú dohodu, nesúhlasí totiž so znením tej, ktorú s Bruselom uzavrela jeho predchodkyňa v úrade Theresa Mayová. Na dohode mu prekáža najmä tzv. írska poistka. Predstavitelia EÚ opakovane vyhlasujú, že táto dohoda sa už otvárať nebude.Na základe tzv. írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.