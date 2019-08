Johnson: EÚ si stále myslí, že britský parlament môže zvrátiť brexit

Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. augusta (TASR) - Predstava Európskej únie o tom, že britský parlament môže ešte zvrátiť brexit, komplikuje vzájomné rokovania medzi Londýnom a Bruselom o podobe odchodu Británie z EÚ. Vyhlásil to v utorok britský premiér Boris Johnson, informovala spravodajská televízia Sky news.vyhlásil Johnson, pričom dodal, že začína byť zrejmá potreba "urobiť niečo s (írskou) poistkou, pretože v existujúcej podobe" ju britská vláda "nemôže dostať cez parlament".Situáciu však podľa Johnsonových slov komplikuje skutočnosť, že predstavitelia EÚ "si stále myslia, že parlament môže zablokovať brexit".povedal šéf britskej vlády.Podľa Sky news je Johnsonovo vyhlásenie súčasťou prebiehajúcej slovnej prestrelky medzi ním a predsedom Európskej rady (ER) Donaldom Tuskom. Ten predtým v utorok na Twitteri uviedol, že "tí, ktorí sú proti poistke a nenavrhujú realistické alternatívu, vlastne podporujú znovuzavedenie hraníc. Aj keď si to nepriznávajú."Johnson predtým v liste adresovanom Tuskovi požadoval, aby EÚ obnovila rokovania o brexite a z dohody, ktorú s Bruselom uzavrela vláda predchádzajúcej šéfky britského kabinetu Theresy Mayovej, vypustila ustanovenia týkajúce sa írskych hraníc. Tie sú podľa Johnsona "nedemokratické" a ohrozujú mierový proces v Severnom Írsku.Opačného názoru je však EÚ, podľa ktorej opätovné otvorenie dohody o brexite neprichádza do úvahy, čo v pondelok Johnsonovi v hodinu trvajúcom telefonickom rozhovore potvrdil aj írsky premiér Leo Varadkar.Na základe írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.