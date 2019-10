Johnson i Corbyn vítajú dohodu o predčasných voľbách v Británii

Britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson si myslí, že je načase, aby sa Británia zjednotila a dokončila brexit. Podľa britskej spravodajskej spoločnosti BBC to uviedol v reakcii na hlasovanie parlamentu, ktorý v utorok večer rozhodol, že v Británii sa 12. decembra budú konať predčasné voľby.Líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn predpokladá, že voľby poskytnú šancu na premenu krajiny, aká sa opakuje len raz za generáciu.Podľa Corbynovho názoru voliči budú mať na výber medzi labouristickou vládou, ktorá bude na strane ľudí, a konzervatívnym kabinetom dbajúcim o blaho pár privilegovaných.Šéf labouristov avizoval, že predvolebná kampaň jeho strany bude najambicióznejšia a najradikálnejšia v dejinách Británie a jej cieľom bude reálna zmena, akú krajina ešte nezažila.Člen tieňovej vlády Andrew Gwyne vyslovil názor, že pred voličmi je voľba medziv podaní Borisa Johnsona alebo labouristickou vládou "Niektorí labouristickí poslanci britského parlamentu však vyjadrili pochybnosti v súvislosti s načasovaním volieb, pričom si stále myslia, že otázku brexitu môže navždy vyriešiť iba ďalšie referendum.Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok večer schválili konanie predčasných parlamentných volieb 12. decembra, a to pomerom hlasov 438 k 20.Úspešné hlasovanie nasledovalo po mesiacoch patovej situácie v britskom parlamente v otázke brexitu, teda vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.Návrh zákona o konaní predčasných volieb musí ešte schváliť horná komora, Snemovňa lordov, ale zákonom sa môže stať už koncom tohto týždňa.Ak aj horná komora návrh odhlasuje, nasledovať bude päťtýždňová kampaň a bude trvať do dňa volieb.