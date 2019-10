Johnson je vraj blízko k brexitovej dohode

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Brusel 15. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson je zrejme už veľmi blízko k dosiahnutiu dohody o brexite po tom, čo urobil veľké ústupky voči požiadavkám Európskej únie v otázke írskej hranice. V utorok o tom informoval britský denník Guardian.Návrh dohody by mohol byť zverejnený v stredu ráno, uviedli vysokopostavené zdroje z Británie a EÚ pre Guardian.Avšak dvaja predstavitelia EÚ následne pre tlačovú agentúru Reuters povedali, že správa o tom, že Británia a Európska komisia sa už blížia ku konečnému textu brexitovej dohody, je "". Tretí zdroj pre Reuters poznamenal, že nastalo určité "" počas technických rozhovorov.Podľa dostupných informácií Guardianu sa rokovacie tímy v zásade dohodli, že colná hranica bude prechádzať Írskym morom. Toto more oddeľuje ostrovy Írsko a Veľká Británia. Takéto riešenie odmietla predchádzajúca britská premiérka Theresa Mayová, podľa jej vtedajších slov takúto dohodu by žiadny britský premiér neprijal.Johnson však bude teraz potrebovať súhlas parlamentu - vrátane severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP), tvrdých zástancov brexitu z Konzervatívnej strany a aj euroskeptického zoskupenia konzervatívcov známeho ako Európska výskumná skupina (ERG). Na základe tejto dohody bude totiž Severné Írsko stále právne súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva, dodal denník Guardian.