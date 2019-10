Johnson: Neexistuje lepší výsledok než dohoda, ktorú som vyrokoval

Britský premiér Boris Johnson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že neexistuje "lepší výsledok" než ním vyrokovaná dohoda o tzv. brexite, a britských zákonodarcov vyzval, aby ju počas tohto víkendu podporili.povedal Johnson v piatok v rozhovore pre spravodajskú televíziu BBC.Britský parlament by mal o revidovanej dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ hlasovať v sobotu 19. októbra. Johnson zákonodarcov vyzval, aby podporili "úžasné podmienky", ktoré s lídrami EÚ vyrokoval, a umožnili Británii opustiť euroblok 31. októbra.dodal v inom rozhovore pre ITV.dodal.Vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ vo štvrtok popoludní na zasadnutí Európskej rady jednomyseľne schválili revidovanú dohodu o brexite. Tú teraz musí ratifikovať Európsky parlament a poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu.Britskí poslanci už predtým opakovane odmietli brexitovú dohodu, ktorú minulý rok vyrokovala Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová. O aktuálnej dohode budú hlasovať v sobotu a nie je jasné, či dokument prejde.Ak by sa hlasovanie skončilo neúspešne, Johnson by na základe britskej legislatívy musel požiadať Brusel o ďalšie odloženie odchodu svojej krajiny z EÚ. Predseda Európskej rady Donald Tusk vyhlásil, že v takomto prípade bude situáciu konzultovať s európskymi lídrami.