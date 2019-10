Johnson odmieta ďalší odklad brexitu, povedal v telefonáte Tuskovi

Britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson oznámil v stredu predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, že ďalší odklad brexitu si neželá. Ako uviedol premiérov hovorca, Johnson je stále presvedčený o tom, že sa mu podarí brexitovú dohodu presadiť v parlamente do 31. októbra, na kedy je stanovený deň odchodu Británie z EÚ. Informovala o tom agentúra Reuters.Na otázku, či si premiér myslí, že sa mu podarí dohodu o brexite presadiť do konca mesiaca, Johnsonov hovorca odpovedal:Tusk v stredu na Twitteri uviedol, že Johnsonovi v telefonickom rozhovore zdôvodnil, prečo lídrom zvyšných 27 členských štátov EÚ odporučil, aby súhlasili s odkladom brexitu.Britský premiér Boris Johnson poslal v sobotu do Bruselu nepodpísaný list, v ktorom oficiálne požiadal o trojmesačný odklad konečného termínu brexitu do 31. januára 2020. Johnson tak urobil po tom, ako britský parlament zabrzdil jeho pokus o presadenie novej "rozvodovej" dohody s EÚ a nakoniec o nej nehlasoval.V stredu večer budú o žiadosti Británie o odklad rozhodovať zástupcovia členských krajín EÚ.