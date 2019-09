Johnson označil legislatívu vylučujúcu tvrdý brexit za kapitulačnú

Na snímke Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson označil v utorok za kapituláciu návrh zákona, ktorý by odchod Británie z Európskej únie bez dohody znemožnil, informuje denník The Guardian.Legislatívu vypracovali britskí opoziční poslanci na čele s vodcom Labouristickej strany Jeremym Corbynom a podporujú ju aj viacerí konzervatívni poslanci, ktorí nesúhlasia s brexitom bez dohody. Hlasovať o zaradení návrhu do programu stredajšieho zasadnutia Dolnej snemovne budú poslanci v utorok neskoro večer.Johnson poslancom Dolnej snemovne na utorňajšom zasadnutí, ktoré sa koná po letných prázdninách, povedal, že sa chce z nadchádzajúceho októbrového summitu EÚ vrátiť s dohodou. Šance dosiahnuť ju s európskymi lídrami by mu však podľa jeho slov skomplikovalo, ak by poslanci Dolnej snemovne odsúhlasili legislatívu, ktorá by brexit bez dohody vylučovala.To by Johnsona podľa jeho slov nútilo, aby na summiteo ďalší odklad vystúpenia z EÚ a zároveň aby prijal podmienky, ktoré si európski lídri stanovia. Zákon by podľa jeho slov EÚ umožnil, aby Britániu v Únii udržala na základe podmienok, ktoré si sama stanoví.Takýto legislatívny návrh Johnson nazval bezprecedentným a tieža dodal, žeako tento návrh zákona on. Uviedol tiež, že poslanci Dolnej snemovne dosiaľ nikdy premiéra k prijatiu takejto legislatívy neprinútili. Svoj prejav zakončil výzvou, aby poslanci za návrh zákona nehlasovali.Corbyn v reakcii odsúdil Johnsone posmešné označenie legislatívy zaa premiérovi kontroval slovami, že Británia nie je vo vojne s Európskou úniou.povedal. Uviedol tiež, že Johnson hovorí o pokroku v rokovaniach s EÚ, čo však slová európskych lídrov nepotvrdzujú. Johnsona zároveň vyzval, aby povedal, kedy vláda zverejní svoj interný dokument o dôsledkoch brexitu bez dohody.Corbyn povedal, že viacerí konzervatívci uprednostňujú svoju kariéru pred záujmom štátu. Odkázal tak podľa denníka The Guardian na poslancov, ktorí boli proti prerušeniu zasadnutia parlamentu, aké Johnsonovi minulý týždeň odobrila kráľovná, no teraz ho považujú za prijateľnú možnosť a dokonca odmietajú podriadiť sa zákonom, aké schváli parlament.Svoj prejav Corbyn zakončil slovami, že vláda Borisa Johnsona nemáOčakáva sa, že ak poslanci predmetnú legislatívu vylučujúcu brexit bez dohody schvália, Johnson navrhne vyhlásenie predčasných volieb, píše agentúra AP.Konzervatívny poslanec Ken Clarke, ktorý je za zotrvanie v EÚ, tvrdí, že Johnsonova stratégia je očividná. Premiér podľa jeho slov vytýči nesplniteľné podmienky a následne pripíše EÚ čo najväčšiu vinu za nedosiahnutie dohody a potom bude chcieť, aby sa čo najskôr konali voľby, aby nevýhody jeho dohody nestihli byť zjavné.