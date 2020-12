Johnson oznámil prísnejšie reštrikcie v častiach Anglicka, ovplyvní to aj vianočné sviatky

Zákaz miešania domácností

Objavenie nového variantu koronavírusu

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson oznámil zavedenie prísnejších reštrikcií v Londýne a väčšine južného Anglicka. Dané oblasti v súčasnosti spadajú pod tretí stupeň obmedzení proti šíreniu koronavírusu, ktorý bol dosiaľ najvyšší, a prejdú do ešte prísnejšieho štvrtého stupňa.Ten si okrem iného od nedele vyžaduje zatvorenie obchodov, ktoré neposkytujú nevyhnutný tovar, kaderníckych salónov a vnútorných voľnočasových zariadení.Johnson vysvetlil, že pre oblasti pod štvrtým stupňom tiež nebude platiť plánované päťdňové uvoľňovanie pravidiel pre sociálny odstup, ktoré by počas vianočných sviatkov umožnilo stretávanie sa maximálne troch domácností v takzvanej bubline.V týchto oblastiach bude platiť zákaz miešania domácností okrem veľmi obmedzených výnimiek vonku na verejných miestach. Zvyšok Anglicka sa bude môcť schádzať vo "vianočných bublinách", ale len jeden deň namiesto dlhšieho obdobia plánovaného na 23. - 27. december."S ťažkým srdcom vám musím povedať, že nemôžeme pokračovať s Vianocami, ako sme plánovali," vyjadril sa Johnson s tým, že nemal inú možnosť. Ľudia musia podľa jeho slov obetovať Vianoce, aby mali väčšiu šancu pri ochrane životov svojich blízkych.Štvrtý stupeň odzrkadľuje mnohé obmedzenia verejnej činnosti, ktoré v Británii platili počas celonárodného lockdownu. Johnson poukázal na vzrastajúcu mieru nákazy vo väčšine južného Anglicka. Tam identifikovali aj nový variant koronavírusu, ktorý sa podľa predbežných vládnych dát môže šíriť rýchlejšie, no nič nenaznačuje, že by bol smrteľnejší alebo odolnejší voči vakcíne."Počas pandémie sme hovorili o tom, že sa všetci musíme nechať viesť vedou. Keď sa veda zmení, musíme zmeniť našu reakciu. Keď vírus zmení spôsob útoku, musíme zmeniť náš spôsob obrany," povedal Johnson.Spojené kráľovstvo dosiaľ potvrdilo 1,9 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 66-tisíc úmrtí, čo je druhý najvyšší počet v Európe.