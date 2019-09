Johnson pozval šéfa EP do Londýna na rozhovory o brexite

David Sassoli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 19. septembra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli prijal v stredu večer telefonický hovor od predsedu britskej vlády Borisa Johnsona, ktorého predmetom bol odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Bol to prvý rozhovor medzi oboma politikmi, uviedol EP na svojej internetovej stránke.Johnson v rámci telefonického rozhovoru pozval šéfa europarlamentu na návštevu Londýna, pričom zdôraznil význam EP v procese brexitu. Vyjadril svoje želanie nájsť pozitívnu dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, na čo Sassoli zareagoval, že je to aj želanie ostatných 27 členských krajín Únie.Johnsonovo pozvanie nasledovalo len niekoľko hodín po tom, ako zákonodarný zbor EÚ v uznesení prijatom veľkou väčšinou hlasov opätovne potvrdil podporu pre riadený brexit.Europoslanci po stredajšej rozprave o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa zaviazali odmietnuť akúkoľvek dohodu o brexite, ktorá nebude obsahovať tzv. írsku poistku. Naznačili, že ďalší odklad brexitu je možný, ak o to požiada britská strana a spresnili, že za "tvrdý brexit", ak k nemu dôjde, bude zodpovedná Británia.Sassoli Johnsonovi zopakoval, že v súvislosti s brexitom sú priority EP aj naďalej zamerané na ochranu práv občanov a mierového procesu v Severnom Írsku. Zopakoval tiež, že akákoľvek bude nakoniec dohoda o brexite, túto budú musieť schváliť obe strany - Spojené kráľovstvo aj Európsky parlament, čo znamená, že je nevyhnutná dôkladná diskusia a parlamentná kontrola.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po pondelkovom stretnutí s Johnsonom v Luxemburgu uviedol, že inštitúcie EÚ sú pripravené diskutovať o každom písomnom návrhu vlády Spojeného kráľovstva, ktorý povedie k odblokovaniu súčasnej bezvýchodiskovej situácie. Britská strana totiž nechce dohodu, ktorá obsahuje takzvanú írsku poistku, kým Európania trvajú na tom, že táto klauzula je integrálnou súčasťou dohody, čo v stredu vo svojom uznesení potvrdil aj europarlament.