Johnson sa stretne v pondelok v Luxemburgu s Junckerom

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa stretne v pondelok v Luxemburgu s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.Johnson pocestuje na pracovný obed do Luxemburgu, kde bude rokovať s Junckerom o brexite, uviedla hovorkyňa úradu britského premiéra. Pôjde o ich prvé osobné stretnutie, odkedy sa Johnson ujal v júli funkcie britského premiéra, konštatovala spravodajská televízia Sky News.Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli vo štvrtok na tlačovej konferencii po stretnutí s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom vyhlásil, že Spojené kráľovstvo zatiaľ nepredložilo žiadne nové návrhy, ktoré by mohli odblokovať rozhovory o brexite.Rozhovory o brexite stagnujú pre požiadavku Johnsona, aby z príslušnej dohody, vyrokovanej jeho predchodkyňou Theresou Mayovou, bola odstránená takzvaná írska poistka.povedal šéf EP na margo postoja predsedu britskej vlády.Ďalej konštatoval, že "Spojené kráľovstvo nenavrhlo nijaké alternatívy, nič, čo by bolo právne v poriadku a uskutočniteľné". "Nanešťastie" signály, ktoré EÚ z Londýna dostáva, nenaznačujú, že existuje nejaká iniciatíva, ktorá by mohla rokovania o brexite znovu naštartovať, dodal Sassoli.zdôraznil.V prípade, že by sa Bruselu a Londýnu podarilo dosiahnuť novú dohodu o brexite, zákonodarný zbor EÚ je poslednou inštanciou, ktorá musí takýto dokument schváliť.