Johnson v sobotu presviedčal lídrov EÚ o svojich nových návrhoch

Na archívnej snímke Boris Johnson Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Brusel/Helsinki/Paríž 6. októbra (TASR) - Krátko pred očakávaným pokračovaním rozhovorov o brexite medzi Európskou komisiou a Spojeným kráľovstvom sa britský premiér Boris Johnson v sobotu pokúsil v sérii telefonických rozhovorov presvedčiť lídrov EÚ o svojich nových návrhoch.Holandský premiér Mark Rutte po telefonáte podľa agentúry DPA uviedol, že Johnsonovi povedal, že k jeho návrhom máa pred kľúčovým summitom EÚ (17. a 18. októbra) zostávaHlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier je v súvislosti s novými návrhmi z Londýna viac než skeptický. Johnson podľa neho nesie plnú zodpovednosť za to, ak Británia opustí EÚ bez dohody.povedal Barnier podľa denníka Guardian v sobotu na podujatí v Paríži organizovanom francúzskymi novinami Le Figaro.zdôraznil Barnier.Fínsky premiér a úradujúci predseda Rady EÚ Antti Rinne Johnsonovi v telefonáte povedal, že riešenie spôsobu odchodu Británie z EÚ sa musí nájsť do jedného týždňa, aby sa ním mohol zaoberať summit dvadsaťsedmičky. Johnson s týmto harmonogramom súhlasil.Rinne tiež Johnsonovi zopakovali veci, na ktorých EÚ trvá, a to dodržiavanie tzv. veľkopiatkovej dohody z roku 1998, ktorá ukončila dlhoročný krvavý konflikt v Severnom Írsku, zachovanie jednoty EÚ a fungujúci vnútorný trh. Podľa neho je dôležité, aby Británia predložila písomné alternatívne návrhy k dohode o brexite, ktorú s EÚ uzatvorila Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová, ale terajší premiér ju odmieta a neschválil ju ani parlament.V rozhovore pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag Rinne uviedol, že je ochotný zvážiť žiadosť o predĺženie rokovaní o brexite. Predpokladá, že októbrový summit sa nebude zaoberať konkrétnou dohodou, ale skôr ďalším predĺžením rokovaní.cituje Rinneho Welt am Sonntag.Zaoznačil v nedeľu v televízii Sky News britský minister výstavby Robert Jenrick tvrdenia v médiách, že Británia by mohla požiadať niektorý členský štát EÚ o vetovanie prípadnej žiadosti o odklad termínu brexitu. Britský denník The Daily Telegraph, ktorý je blízky Johnsonovej Konzervatívnej strane, v sobotu napísal, že týmto štátom by mohlo byť Maďarsko.Ak sa dá veriť britským médiám, Johnson nemá obavy o svoju funkciu. Noviny Sunday Times v nedeľu citovali členov jeho kabinetu, podľa ktorých odíde zo svojho sídla na Downing Street 10 len v prípade, ak mu polícia doručí zatykač. Za nepravdepodobnú považuje aj možnosť, že by ho odvolala kráľovná Alžbeta II., keďže panovník tak naposledy urobil v roku 1834.