Johnson vyzdvihol úlohu NATO i potrebu dobrých vzťahov s Ruskom

Boris Johnson, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson je presvedčený o tom, že Severoatlantická aliancia (NATO) je najúspešnejšou vojenskou organizáciou za uplynulých 500 rokov a má "veľkú budúcnosť".Johnson to povedal počas svojej sobotňajšej návštevy Estónska, kde navštívil britskú misiu NATO. Premiér, ktorého Konzervatívna strana zaznamenala v nedávnych predčasných parlamentných voľbách výrazné víťazstvo, hodlá zároveň zlepšiť vzťahy svojej krajiny s Ruskom, hoci oba štáty rozdeľujúJohnson to uviedol v rozhovore pre estónsky internetový spravodajský portál ERR News.Británia, USA a ich spojenci striedavo vysielajú svojich vojakov do pobaltských republík - Estónska, Lotyšska a Litvy -, ako aj do Poľska od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym.Moskva bedlivo sleduje vojenské a bezpečnostné záležitosti pobaltských štátov od roku 2004, keď sa stali súčasťou NATO; iba 13 rokov po odtrhnutí sa od rozpadávajúceho sa Sovietskeho zväzu (ZSSR).Kremeľ obviňuje Alianciu z destabilizácie Európy rozmiestňovaním vojakov blízko ruských hraníc. Litva i Poľsko priamo susedia s ruskou enklávou Kaliningrad, pričom všetky tri pobaltské krajiny susedia s ruskou Pskovskou oblasťou.uviedol Johnson v Estónsku.Johnson citoval aféru novičok z anglického mesta Salisbury, kde bol bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripaľ so svojou dcérou nájdený začiatkom marca 2018 v bezvedomí. Neskôr sa ukázalo, že obaja boli vystavení pôsobeniu bojovej nervovoparalytickej látky novičok sovietskej výroby. Británia z incidentu obvinila Rusko, ktoré však svoju vinu vytrvalo odmieta.Ako v nedeľu informovala stanica Slobodná Európa, Johnson zároveň uistil svojho estónskeho náprotivka Jüriho Ratasa o britskej podpore pre bezpečnosť tejto pobaltskej krajiny.