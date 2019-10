Johnson znovu prijal do Konzervatívnej strany desať vylúčených rebelov

Britský premiér Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson znovu prijal do vládnej Konzervatívnej strany desať z 21 vzbúrených zákonodarcov, ktorých vylúčil minulý mesiac. V utorok to oznámil hovorca konzervatívcov.Hovorca podľa tlačovej agentúry Reuters uviedol, že Johnson sa s desiatimi konzervatívnymi zákonodarcami stretol v utorok večer vo svojej kancelárii v britskej Dolnej snemovni. Medzi znovu prijatými zákonodarcami je bývalý minister obchodu Greg Clark aj Nicholas Soames, vnuk britského premiéra z obdobia druhej svetovej vojny Winstona Churchilla.Hovorca ešte dodal, že opätovné prijatie desiatich zákonodarcov neznamená, že ostatných 11 rebelov sa do strany nevráti.Johnson vylúčil 21 konzervatívcov zo strany za to, že sa v otázke brexitu postavili proti nemu. Začiatkom septembra totiž spolu s opozíciou v Dolnej snemovni odhlasovali, aby bol do programu ich zasadnutia v nasledujúci deň zaradený návrh zákona, ktorý by odchod Británie z Európskej únie bez dohody znemožnil. Medzi "rebelmi" bol aj spomínaný Soames. Ten vtedy tvrdil, že Johnson chce odchod Británie z EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.Celkovo boli vylúčení poslanci, ktorí spolu odslúžili v britskom parlamente vyše 330 rokov. Vedenie strany ich vopred varovalo, že ak budú hlasovať s opozíciou, čaká ich vylúčenie a prídu o možnosť kandidovať za Konzervatívnu stranu v budúcich voľbách.