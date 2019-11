Johnsonovi konzervatívci majú najväčšiu podporu voličov od roku 2017

Britský premiér Boris Johnson Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. novembra (TASR) - Britskí konzervatívci premiéra Borisa Johnsona sa tešia najväčšej podpore voličov od roku 2017, uviedla agentúra Reuters odvolajúc sa na výsledky najnovších prieskumov verejnej mienky zverejnené v sobotu.Johnsonovi konzervatívci vedú podľa prieskumov štyroch agentúr nad labouristami o 10 až 17 percentuálnych bodov.Podľa prieskumu uskutočneného inštitútom YouGov sa podpora konzervatívcov vyšplhala na 45 percent, čo je najvyššie číslo od roku 2017, zatiaľ čo podpora labouristov zostala nezmenená na 28 percentách. Proeurópski Liberálni demokrati získali 15 percent a Strana brexitu 4 percentá.V inom prieskume verejnej mienky, ktorý zverejnila agentúra SavantaComRes, Johnsonovi konzervatívci tiež získali najvyššiu podporu od roku 2017, konkrétne 41 percent, zatiaľ čo labouristi len 33 percent.Konzervatívci majú náskok 16 percentuálnych bodov pred labouristami aj podľa výsledkov prieskumu výskumnej agentúry Opinium Research.Podľa prieskumu zverejneného týždenníkom The Mail On Sunday vedú konzervatívci nad labouristami o 15 percentuálnych bodov.Prvé decembrové voľby v Británii od roku 1923 budú jednými z najťažšie predvídateľných. Brexit dáva aj menším súperom šancu vyzvať dve najväčšie strany, Johnsonových konzervatívcov a ľavicovú labouristickú stranu vedenú Jeremym Corbynom.Aj keď prieskumy verejnej mienky ukazujú, že konzervatívci sú ďaleko pred labouristami, analytici upozorňujú na to, že zatieňujúca otázka Brexitu, ktorá rozdelila hlavné strany a ich voličov, by mohla zmiasť konvenčné výpočty.