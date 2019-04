Joko Widodo sa vyhlásil za víťaza prezidentských volieb v Indonézii

Na archívnej snímke Joko Widodo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 18. apríla (TASR) - Indonézsky prezident Joko Widodo vo štvrtok vyhlásil, že vyhral stredajšie prezidentské voľby v krajine, keď podľa priebežných výsledkov získal 54 percent hlasov.Pre novinárov uviedol, že približne 20 lídrov z juhovýchodnej Ázie a iných regiónov mu už gratulovalo k zabezpečeniu si druhého funkčného obdobia na poste hlavy štátu.Agentúra AP pripomína, že volebný odhad je založený na takzvanom rýchlom sčítavaní hlasov z vybraných volebných miestností, ktoré vykonávajú uznávané organizácie pre výskum verejnej mienky. Podľa Widoda je už zrátaných takmer 100 percent z týchto vybraných volebných miestností. Táto metóda sa pri predchádzajúcich voľbách ukázala ako presná.Widodov rival, generál vo výslužbe Prabowo Subianto, tvrdí, že získal 62 percent hlasov. Zrátali to pracovníci jeho kampane, pričom podobné vyhlásenia mal, aj keď prehral s Widodom v roku 2014.Volebná komisia by mala zverejniť oficiálne výsledky do 22. mája.